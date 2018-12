DJK Northeim feiert zwei Krimi-Siege

Northeim. Zwei packende Spiele erlebten die Zuschauer am Samstagnachmittag in der BBS-Halle. Die Oberliga-Volleyballer der DJK Kolping Northeim gewannen zunächst das Spitzenspiel gegen die SG STV/ MTV Salzgitter mit 3:2, anschließend wurde die VSG Düngen/Holle/Bodenburg mit dem identischen Ergebnis besiegt. Nach diesen beiden Krimi-Erfolgen überwintert die Truppe auf Rang zwei.

DJK Northeim - SG STV/MTV Salzgitter 3:2 (15:25, 25:22, 19:25, 25:23, 15:10).Trainer Matthias Polkähn hatte im Vergleich zur Vorwoche (Derbysieg in Göttingen) durchrotiert. Gleich auf vier Position änderte er die Start-Sechs. Die Gäste hingegen spielten konstant und setzten die DJK unter Druck. Doch die Gastgeber nahmen ab Durchgang zwei den Kampf an und agierten am oberen Limit, sodass ein hochklassiges Oberliga-Spiel entstand.

Viktor Tumanov setzte seine Angreifer exzellent in Szene und fand mit dem 15-jährigen Finn Mroß immer wieder einen Abnehmer, der die Zuspiele verwertete. Mit 25:22 folgte der verdiente Ausgleich. Doch die Gäste hielten dagegen und holten sich erneut die Satzführung. Auch davon ließen sich die DJKler nicht irritieren. Sie erhöhten nochmals den Aufschlagdruck und holten sich selbst schier unmögliche Bälle in der Verteidigung. Hier machte Libero Sven Friedrichs, der dieses Mal den Vortritt bekam, einen hervorragenden Job. Auch der erst 19-jährige Jonas Kühne kam im Laufe des Spiels immer besser in Fahrt und agierte im Angriff wie gefordert mutig. Der Lohn waren der Satzausgleich, der knapp mit 25:23 ausfiel, und der durchweg souverän gespielte Tiebreak gegen die favorisierten Gäste.

„Das war ein starker Auftritt. Wir haben nach den Satzrückstanden immer wieder Nehmerqualitäten bewiesen. Das war ein Spiel am oberen Limit, da gab es nicht viel auszusetzen“, bilanzierte Coach Matthias Polkähn.

DJK Northeim - VSG Düngen/Holle/Bodenburg 3:2 (25:23, 25:22, 25:27, 22:25, 16:14).Nach dem sehr intensiven ersten Match war klar, dass die DJK dieses Niveau nicht halten würde. Mit veränderter Aufstellung ging es gegen die erfahrenen Düngener. Effizient gewannen die Northeimer die ersten beiden Durchgänge, ohne zu glänzen. Ähnlich verlief der dritte Satz, in dem man schon mit 9:2 führte, ehe man den Kontrahenten wieder ins Spiel holte. Zwei Matchbälle wurden nicht genutzt. Die VSG nahm das Geschenk an, verkürzte auf 1:2 und glich sogar zum 2:2 aus. So mussten die Northeimer in ihren zehnten Satz des Tages, den man glücklich gewann.

„Das erste Spiel hat sehr viel Kraft und Konzentration gekostet, sodass wir gegen Düngen nur auf Sparflamme liefen. Aber auch solche Spiele muss man gewinnen. Diese zwei Siege tun sehr gut und werden uns weiter stärken.“

DJK: Dahms, Friedrichs, Harms, Holst, Kühne, Lehmann, Maric, Finn Mroß, Penner, Spieß, Sprenger, Tumanov. (fa)