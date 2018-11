DJK Northeim III bejubelt den ersten Sieg

Northeim. Der Knoten bei der Nachwuchsmannschaft der DJK Northeim ist geplatzt. In einem Nachholspiel der Volleyball-Bezirksliga gewann die DJK III gegen den Tabellendritten ASC Göttingen IV 3:0 (25:14, 25:21, 25:22) und holte sich den ersten Saisonsieg.

Die Freude war riesengroß bei den U18-Jugendlichen. Sie schlugen die Gäste auch in der Höhe verdient. Korbinian Linner setzte Tom Reinecke und Jan Scheldt exzellent in Szene, Florian Henschel und Jonas Sucka sorgten für eine mehr als stabile Ballannahme. Trainer Matthias Polkähn: „Ich wusste immer, dass die Jungs in dieser Liga mithalten können, obwohl sie körperlich unterlegen sind.“

DJK III: Albrecht, B. Henschel, F. Henschel, Kühn, Linner, Reinecke, Sadiqie, Scheldt, Sucka.

Heimniederlagen für DJK II

Die DJK II hingegen wartet in der Landesliga weiter auf den ersten Sieg. Auch beim Heimspieltag verlor man gegen ASC Göttingen III (9:25, 19:25, 18:25) und GfL Hannover IV (10:25, 19:25, 12:25) je 0:3. „Wir dürfen nicht die Köpfe hängen lassen“, sagte Sebastian Rakowski.

DJK II: Bitz, Linner, F. Mroß, S. Mroß, Rakowski, Scheldt, Stehle, Triller. (fa)