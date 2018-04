DJK Northeim will in der Volleyball-Oberliga bleiben

Diese 14 Spieler wollen am Samstag den Klassenerhalt in der Oberliga sichern: (hinten von links) Jonas Kühne, Andreas Esch, Nenad Maric, Fabian Anderlohr, Sascha Dahms, Florian Hädicke, Dave Nitze, Viktor Tumanov, (vorn) Marco Köcher, Manuel Holst, Sven Friedrichs, Matthias Polkähn, Andrej Sprenger und Tobias Harms.

Northeim. Im fernen Steinkirchen geht es Samstag für die Volleyballer der DJK Northeim um alles oder nichts. In der Relegation um den Klassenerhalt wollen sie die Weichen für ein weiteres Jahr in der Oberliga stellen.

Eine weite Anreise steht den Northeimern ins Haus. Sie müssen ins Alte Land und spielen gegen den Sieger der Partie TSV Hollern-Twielenfleth gegen VfL Grasdorf. Beide Teams haben sich als Verbandsliga-Vizemeister für die Relegation qualifiziert. Die DJKler haben als Oberliga-Siebter den Vorteil, dass sie ihren Gegner vorher taktisch beäugen können und nur ein Spiel haben, während ihr Kontrahent im alles entscheidenden Duell bereits einen Auftritt in den Knochen hat.

Beide Clubs sind den Rhumestädtern unbekannt. „Bei den Twielenflethern sind einige ehemalige Jorker Spieler untergekommen, die jahrelang unser Kontrahent in Ober- und Regionalliga waren. Bei Grasdorf kenne ich aus meiner Göttinger Zeit lediglich Mittelblocker Julian Hoffmann. Aber wir schauen ohnehin auf uns und wollen mit einem leidenschaftlichen Auftritt ans Werk gehen“, sagt Trainer Matthias Polkähn

Dazu ist der Kader komplett. Der Coach hat also die Qual der Wahl. Die vergangenen Wochen sind die Northeimer beim Training sehr konzentriert angegangen. Die Formkurve zeigte zuletzt auch wieder deutlich nach oben. „Wir gehören in die Oberliga. Und das wollen wir am Samstag demonstrieren.“