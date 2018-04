Dreifacher Aufstieg des VC Blockfrei Hofgeismar

Erfolg in der Relegation: Die zweite Mannschaft des VC Blockfrei schafft den Aufstieg. Unser Bild zeigt (stehend von links) Dennis Sternicki, Ronja Frank, Katharina Röhling, Lara Ulloth, Annika Linge, Rosalie Finis, Svenja Nothnagel, Sarah Rüddenklau (Mitte von links) Ida Dirkes, Vanessa Fuchs, Mehlika Sahin, Anna Dotzert sowie vorne Madara Bunka. Foto: VC Blockfrei / nh

Hofgeismar. Nach dem Aufstieg der Herren- und Damenmannschaft des VC Blockfrei Hofgeismar, schafften jetzt auch die Volleyballerinnen der zweiten Mannschaft den Aufstieg.

Die Spielerinnen um Trainer Dennis Sternicki dominierten mit einem klaren 3:1-Sieg im Relegationsspiel gegen Kreisligisten TSV Korbach.

In der Hegelsberg Sporthalle Kassel spielten sich die Zweitplatzierten der Kreisklasse Nordwest zum Erfolg und dürfen sich in der folgenden Saison in der Kreisliga beweisen.

Das fehlerarme Spiel des VC Blockfrei machte starke Angriffe über die Außenangreiferin Lara Ulloth und Diagonalspielerin Vanessa Fuchs möglich und ließen die Blockfrei-Damen schnell ins Spiel finden. Die Aufschlagserien von Anna Dotzert, Annika Linge und Mehlika Sahin brachten den VCB schnell zur 2:0-Führung.

Im dritten Satz jedoch verloren die Hofgeismarerinnen die Konzentration und vergaben gute Punktchancen durch zahlreiche Aufschlagfehler. „Einen Satz gibt’s von uns leider immer geschenkt“, so Sarah Rüddenklau nach dem Spiel.

Durch eine starke Annahme, präzises Zuspiel und druckvolle Angriffe gewannen die Blockfrei Damen das Spiel im vierten Satz verdient und verhalfen dem VC zum dritten Aufstieg in dieser Saisaon. (eg)