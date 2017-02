Frankenberg feiert Meisterschaft

Frankenberg. An dieses Wochenende werden sich die Frankenberger Volleyballer noch lange erinnern: Die Männer feierten am Samstag nach einem 3:0-Erfolg gegen den SV Bergshausen die vorzeitige Meisterschaft in der Bezirksliga Nordwest und damit den Aufstieg in die Bezirksoberliga.

TSV Frankenberg - FSV Bergshausen 3:0 (+9, +17, +25). Sieg, Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksoberliga - das waren die Ziele der Frankenberger Männer in ihrer Begegnung gegen den FSV Bergs-hausen. Die Gastgeber konnten in fast voller Besetzung antreten, unter anderem auch mit Beachvolleyball-Profi Paul Becker, der viel Stabilität im Spielaufbau brachte.

So legten die Männer um Spielertrainer Ludwig Mischmann einen furiosen Start hin und holten sich den ersten Satz mit einem variablen Angriffswirbel klar mit 25:9. Auch die Einwechslungen im zweiten Satz führten zu keinem Bruch im Spiel, der TSV gab weiterhin den Ton an und gewann mit 25:17 auch diesen Durchgang.

Im Gefühl des sicheren Sieges schlichen sich dann im dritten Satz viele unnötige Leichtsinnsfehler ein. Die Gäste konnten das Spiel nun ausgeglichen gestalten. (br)

