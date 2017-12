TSV Frankenberg kommt mit Kampfgeist ins Hessenfinale

Wiesbaden. Einen starken Auftritt haben die U 18-Volleyballerinnen des TSV Frankenberg hingelegt: Bei den Qualifiktionsspielen zur Hessenmeisterschaft in Wiesbaden schafften sie den Sprung ins Hessenfinale.

Nach dem knappen fünften Platz in der Oberliga mussten sich die von Uwe Burkard betreuten Mädchen in Wiesbaden in dem Qualifikationsturnier für die hessischen Meisterschaften mit den Siegerteams aus den Landesligen messen. Erneut konnte die Mannschaft nicht in Bestbesetzung antreten. Umso mehr war Kampfgeist angesagt. Und den brachte das Team um Mannschaftsführerin Alessa Hallmann punktgenau aufs Spielfeld.

Im Endspiel traf Frankenberg auf VC Wiesbaden III, das außer Konkurrenz mitspielte, da schon zwei Wiesbadener Teams für die Hessenmeisterschaft qualifiziert waren. So reichte es bei dem umkämpften ersten Satz nur zu einem knappen 23:25. Nach den kräftezehrenden Spielen und nach neun Stunden Turnierdauer ließen die Kräfte bei den nur mit sieben Spielerinnen angereisten Frankenbergerinnen nach, sodass Wiesbaden mit 25:17 gewann.

Trotzdem feierte das Frankenberger Team bei der Siegerehrung ausgelassen die Qualifikation zum Hessenfinale, das am 11. Februar 2018 in Frankenberg ausgetragen wird. (br)

