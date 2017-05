Frankenbergerin Leonie Schwertmann wieder ins Nationalteam berufen

Münster/Frankenberg. Volleyball-Bundestrainer Felix Koslowski hat seinen vorläufigen Kaderkreis für den Nationalmannschafts-Sommer benannt. Unter den 18 Spielerinnen ist auch die ehemalige Frankenbergerin Leonie Schwertmann.

Nach einer starken Saison hatte Schwertmann mit dem USC Münster die Finalspiele um die Deutsche Meisterschaft erreicht, musste sich aber im Viertelfinale dem MTV Stuttgart geschlagen geben.

Bundestrainer Koslowski ist von seiner Auswahl überzeugt: „Wir haben einen guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielerinnen.“ Auch Leonie Schwertmann geht nach den ersten Trainingseindrücken mit einem guten Gefühl in die nächsten beiden Länderspiele gegen Ungarn: „Das ganze Team hat sich im Training mit Top-Leistungen präsentiert. Weltmeisterschaft in Japan, dafür lohnt es sich auf alle Fälle hart zu arbeiten“, so Schwertmann. Die erste gemeinsame Bewährungsprobe hat das neu formierte Team in Münster (19. Mai um 19 Uhr) und Oldenburg (21. Mai um 16 Uhr) zu bestehen, wenn die Länderspiele gegen Ungarn auf dem Plan stehen.(br)

Mehr lesen Sie in der Dienstagausgabe der HNA Frankenberger Allgemeine.