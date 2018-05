U-13-Mädchen des TV Breitenbach werden Vize-Hessenmeister

Breitenbach. Die weibliche Volleyball-Jugend des TV Breitenbach erspielte sich eine sensationelle Vizemeisterschaft bei den Hessenmeisterschaften der U 13.

Nur eine Woche nach dem Erfolg beim Hessischen Jugendpokal U 14 präsentierten sich die jungen TVB-Talente erneut in Topform. Durch die recht kurze Anfahrt zum ausrichtenden Hünfelder SV gingen die Spielerinnen sehr ausgeschlafen ins Turnier.

Im ersten Gruppenspiel gegen VfL Arolsen kamen alle sechs zum Einsatz. Durch die häufigen Wechsel kam es immer wieder zu Abstimmungsproblemen, der anfänglich gute Spielfluss war schnell dahin, nach und nach kam dann die Spielkontrolle zurück. Ein sicherer 2:0-Sieg war die Folge.

Im zweiten Spiel gegen die zweite Vertretung des Bundesligisten VC Wiesbaden mussten die Breitenbacher Mädchen an ihre Leistungsgrenze gehen, um in zwei sehr knappen Sätzen zu bestehen. Mit Platz eins in der Dreiergruppe erreichte man das Viertelfinale.

Gegen den SC Königstein war der TVB als Gruppenerster in der Favoritenrolle. Diese Rolle bekam dem TVB-Spiel überhaupt nicht. Zu Anfang ließ man gute Chancen liegen, dann kam der Rückstand, anschließend lagen die Nerven blank. Erst am Ende des Satzes kämpfte sich das TVB-Trio wieder heran. Fünf Satzbälle blieben ungenutzt. Der zweite Satzball des Gegners führte dann zum schmerzlichen Satzverlust. Anschließend lief es wieder besser. Der Tiebreak wurde sehr sicher gewonnen.

Im Halbfinale gegen den U-12-Hessenmeister des Vorjahres, TV Biedenkopf-Wetter, ging es gegen den Angstgegner. Variantenreicheres Angriffspiel musste man gegen die Talente aus dem hessischen Leistungszentrum aufbieten. Das Risiko im Angriffspiel wurde deutlich erhöht – mit Erfolg.

Loretta Paul punktete mit wuchtigen Schmetterschlägen. Die Zwillingsschwestern Olga und Wiktoria Kalinowska punkteten mit kurzen Lobs und langen genauen Angriffen präzise zwischen beide Abwehrspielerinnen. In einem perfekten Spiel setzten sich die Breitenbacher Mädchen hauchdünn mit 2:1 Sätzen durch.

Finale gegen Wiesbaden

In Endspielgegner VC Wiesbaden I wartete ein ähnlich starker Gegner. Dieser konnte, bedingt durch einen breiteren, ausgeglichenen Kader, deutlich mehr Kräfte auf dem Weg ins Endspiel sparen. Der VCW wirkte etwas frischer und machte weniger leichte Fehler. In zwei knappen Sätzen gewann der Bundesliganachwuchs das Endspiel um die Hessenmeisterschaft. Die Breitenbacher Mädchen haben sich für die Teilnahme an den Südwestdeutschen Meisterschaften im Juni qualifiziert. (red)