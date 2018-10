„Das ist der Wahnsinn“ - Finn Mroß darf zur Sichtung für die Nationalmannschaft

Starker Auftritt des Northeimers beim Bundespokal wird belohnt

+ © Andreas Flader Starker Auftritt in Schwerin: Dafür wurde Finn Mroß mit der Einladung zur Bundessichtung belohnt. © Andreas Flader

Schwerin. Der Bundespokal Nord für die Volleyball-Landesauswahlen der Altersklasse U16 hat am vergangenen Wochenende in Schwerin stattgefunden. Für den nordwestdeutschen Volleyballverband lief auch Finn Mroß von der DJK Kolping Northeim auf und holte mit seinem Team die Bronzemedaille. Doch neben dem Teamerfolg gab es auch einen persönlichen Sieg zu feiern. Mroß wurde von Jugend-Nationaltrainer Matus Kalny zur Nationalmannschafts-Sichtung in fünf Wochen nach Kienbaum eingeladen.