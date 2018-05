Jetzt beckert’s auch in Malaysia: Frankenberger auf Platz vier

Langkawi. Beachvolleyballer Paul Becker aus Frankenberg spielt auf der World-Tour: In Malaysia belegte er mit neuem Partner Platz vier.

Über Erfolge konnte sich der Paul Becker zusammen mit seinem Partner Jonas Schröder in den letzten Monaten wahrlich nicht beklagen. Platz drei der deutschen Beachvolleyball-Rangliste 2017, Deutscher Meister und Vize-Europa-Meister im Snow-Volleyball, mehrere Turniersiege auf der deutschen Tour und Auszeichnungen – da dachte niemand daran, dass sich das noch steigern lassen würde. Doch der Frankenberger Beach-Profi sorgte nun auf der World-Tour in Malaysia mit dem vierten Rang für den nächsten Paukenschlag in seiner Karriere.

Nachdem die eigentlichen Partner aus beruflichen Gründen verhindert waren, ergab sich, dass Becker nun zusammen mit dem deutschen Vize-Meister Eric Stadie eine Turnier-Serie auf der World-Tour in Südost-Asien spielt. Den Auftakt machte Langkawi in Malaysi, bevor es weitergeht nach Manila auf den Philippinen und nach Bangkok.

Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt mussten Paul Becker und Eric Stadie den schweren Weg über die Qualifikation gehen. Mit zwei klaren Siegen absolvierten sie diese Prüfung souverän und zogen somit ins Hauptfeld ein.

Gegen die erfahrenen Slowenen Pokersnik/Bozenk starteten sie in einem hart umkämpften Spiel siegreich ins Turnier (19:21, 22:20, 15:13). Auch bei der Niederlage gegen die Österreicher Frühbauer/Wutzl ging es über volle drei Sätze. So wurde die Runde der letzten 12 bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und knapp 40 Grad im Schatten noch anstrengender, zumal die „Wettervorteile“ klar bei den Thailändern Surin/Adisorn lagen. Doch becker/Stadie trotzen den Bedingungen und gewannen mit zweimal 21:16.

Im Viertelfinale zeigten Becker/Stadie ihr bestes Spiel und siegten völlig überraschend gegen die an Eins gesetzten Indonesier Candra/Ashifa (21:15, 11:21, 15:13), wo sie bei 11:15 Satz zwei abschenkten, um Kräfte zu sparen.

Am Sonntag war aber nach sechs kräftezehrenden Spielen der Akku leer. Von Krämpfen geplagt konnten Becker/Stadie im Halbfinale nicht mehr an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen. Sie unterlagen Frühbhauer/Wutzl (AUT) und im späteren kleinen Finale den Thailändern Nuttanon/Sedtawat jeweils mit 0:2. (br)