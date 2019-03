Mündener Volleyballerinnen müssen sich neuen Trainer suchen

Hann. Münden – Hinter den Oberliga-Volleyballerinnen der TG Münden liegt eine famose Saison. Zum Abschluss gewann der Aufsteiger in Salzgitter mit 3:1 (20:25/25:18/25:20/25:22) und sicherte sich damit einen zuvor nie erwarteten dritten Platz in der Endabrechnung.

In die allgemeine Freude mischt sich aber ein Wermutstropfen. Denn Trainer Thomas Dziubale wird künftig nicht mehr zur Verfügung stehen.

„Alle in der Mannschaft haben voll hinter dem Projekt Oberliga gestanden. Ich bin sehr stolz auf das Team“, sagt Dziubale anerkennend. Demnächst könne es aber sein, dass er aus beruflichen und privaten Gründen keine komplette Saison mehr zur Verfügung stünde. Deshalb habe er der TG abgesagt. Außerdem hätten die vergangenen zwei Jahre, in denen er größte Teile seiner Freizeit dem Volleyball untergeordnet habe, auch an den Kräften gezehrt.

Der 39-Jährige war 2017 als Trainer wieder eingestiegen, nachdem die Mannschaft nur am Grünen Tisch den Klassenerhalt in der Verbandsliga geschafft hatte. Unter seiner Führung kehrten gestandene Spielerinnen wie Elena Kah und Louisa Rippien nach Münden zurück, und es wurden eigene Talente ins Team eingebaut. Auch bei Neuzugängen von außerhalb hatte man das nötige Glück. So stieg die TG im Sommer 2018 erstmals überhaupt in die Oberliga auf. Jetzt also der Abschied. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest. Pascal Drube aus der Männermannschaft soll ab Mai zunächst einmal das Sommertraining leiten.

Thomas Dziubale blickt noch einmal auf die abgelaufene Saison zurück. Etwas frustriert habe ihn die Tatsache, dass keine zusätzliche Trainingszeit zu bekommen war. Deshalb musst etwas getrickst werden: Das Ausdauertraining wurde ganz in die Hände jeder einzelnen Spielerin gelegt; in der Halle standen das Spielerische und die Taktik auf dem Programm. Die TG sei dadurch in der Spielanlage flexibler geworden und habe mit alternativen Lösungsansätzen auf die Stärken der Gegner reagieren können, so Dziubale. Wichtig sei zudem gewesen, dass die TG eine der wenigen Mannschaften war, die fast immer in Bestbesetzung antreten konnte – auch auswärts. So wurden gleich die ersten fünf Spiele gewonnen und lange die Tabellenführung gehalten. Der Lohn war eine immer besser werdende Stimmung in der Halle am Werraweg. Plötzlich kamen sogar Leute zu den Spielen, die zuvor noch nie beim Volleyball gewesen waren. Erst in der Endphase der Saison riss die Erfolgsserie, die zu Hause sogar über zwei Jahre lang Bestand gehabt hatte.

Die Diskussionen über die Zukunft schienen das Team etwas zu verunsichern, was speziell beim 0:3 gegen Neustadt zu sehen war. Kurzzeitig kamen beim Trainer aufgrund der Rückmeldungen aus dem Team sogar Zweifel auf, ob man in der Spielklasse bleiben könne. Doch solche Überlegungen sind nun vom Tisch. „Die Mannschaft bleibt in der Oberliga und gibt weiter Gas“, sagt Dziubale. An einer möglichen Aufstiegsrelegation als Nachrücker, da Meister SV Nienhagen offenbar nicht in die Regionalliga möchte, werde die TG jedoch nicht teilnehmen.

Der noch zu findende neue Trainer muss mit Elena Kah auf eine ganz erfahrene Spielerin verzichten, die aufhören werde.