Pflichtsieg für Tuspo Weende gegen Hannover

Göttingen. Die Frauen des TuSpo Weende haben am zweiten Spieltag der Regionalliga Nord-West ihren ersten Sieg gelandet.

Gegen die VSG Hannover gab es ein knappes 3:2. Allerdings mussten die Teams in den Tiebreak, den sie mit 15:10 gewannen.

„Es war ein Pflichtsieg gegen eine Mannschaft von unten“, meinte Tuspo-Coach Tobias Harms. „Wir hatten einen holprigen Start. Über eine starke Abwehr und gute Aufschläge sind wir dann zurück ins Spiel gekommen.“ Doch die VSG holte den ersten Set mit 29:27. Im zweiten und dritten Satz habe man dann das geschafft, was man trainiert habe. Die druckvollen Aufschläge waren die Grundlage für die gute Block/Feld-Abwehr und zwei Satzgewinne (je 25:17). Bis zum 18:10 war Tuspo dann im Angriff stabil, ehe man ins Wackeln geriet und 23:25 verlor. Harms ehrlich: „Manuel Holst und ich haben auch Fehler beim Coachen gemacht.“

Im Tiebreak zeigte Tuspo jedoch die richtige Reaktion, siegte 15:10. Harms: „Eine Schwäche kostete uns einen Punkt.“ Zwei bleiben jedoch in Weende, wo man in nun zwei spielfreien Wochen am druckvollen und schnellen Spiel arbeiten will. (gsd)