Platz fünf! Nachwuchs der DJK Northeim schrammt am Halbfinale vorbei 

Agierten mit ihrem gesamten U16-Team bei den Titelkämpfen in Ibbenbühren auf sehr hohem Jugendniveau: Die Northeimer Finn Mroß (hinten links) und Sebastian Beuse hatten den Einzug ins Halbfinale schon vor Augen.

Ibbenbühren. Die U16-Volleyballer der DJK Northeim sind mit einem starken fünften Platz von der nordwestdeutschen Meisterschaft aus Ibbenbühren zurückgekehrt. Für den großen Wurf - den Halbfinaleinzug - reichte es nicht, da sie im Zwischenrundenspiel gegen Braunschweig ihren Matchball nicht nutzten.

„Die Jungs haben am obersten Limit gespielt. Leider ist uns der Halbfinaleinzug nicht geglückt. Das wäre natürlich die Krönung gewesen. Mit Finn Mroß hatten wir aber den mit Abstand stärksten Angreifer des ganzen Turniers in unseren Reihen“, lobte Trainer Matthias Polkähn.

In der Vorrunde gab es zwei Siege gegen Lintorf (2:1) und Tettenborn (2:0). In der Zwischenrunde folgte zum Start eine 0:2-Niederlage gegen den späteren Gesamtsieger VSG Hannover, gegen den TSV Giesen Grizzlys gab es dagegen einen 2:0-Erfolg (26:24, 26:24). Ihr stärkstes Turnierspiel lieferten die DJK-Jungs gegen den USC Braunschweig. Nach 0:1-Rückstand glichen sie zum 1:1 aus. So musste der Tiebreak entscheiden - und dieser wurde hochdramatisch. Nach einem 8:14-Rückstand wehrte die DJK sage und schreibe sechs (!) Matchbälle ab und hatte beim 15:14 plötzlich selbst die Chance, das Duell zu gewinnen. Der Matchball landete allerdings zehn Zentimeter im Aus. Ein anschließender Netzrolleraufschlag und eine verunglückte Annahme besiegelten die unglückliche Niederlage.

Damit blieb für die Northeimer das Spiel um Platz fünf, welches sie 2:1 (25:23, 23:25, 15:13) gegen die VSG Ammerland gewannen.