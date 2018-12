Snowvolleyball mit drei Spielern? Paul Becker findet Regeländerung "unintelligent"

Frankenberg. Nach der letzten Saison hieß es für Paul Becker erstmal abschalten. Eine sechswöchige Reise nach Australien, Singapur und Indonesien stand für den Beachvolleyballer und seine Freundin auf dem Programm - und mit dem Abschalten hat es auch geklappt.

„Nur einmal haben wir in Manly Beachvolleyball gespielt“, erzählt der gebürtige Frankenberger. Nun steckt der 28-Jährige wieder mitten drin im Volleyball: sportlich in der Vorbereitung auf die neue Beachsaison, beruflich im Management des Bundesligisten United Volleys Frankfurt. Auch ein neuerlicher Ausflug in den Schnee ist geplant. Beim Snowvolleyball stehen allerdings grundlegende Änderungen an – Becker ist davon kein Freund, wie er im Interview erzählt.

Herr Becker, die neue Snowvolleyballsaison steht in den Schlaglöchern. Geht es da mittlerweile an Weihnachten nicht mehr mit Freunden in die Soccerhalle nach Medebach, sondern nach Willingen zum Volleyball in den Schnee?

Paul Becker: Dieses Jahr muss beides ausfallen. Denn ich habe meinem zweiten Heimatverein, den United Volleys, unter die Arme gegriffen und bin dort jetzt Mitglied der Geschäftsführung. Und da hatten wir am 23. Dezember noch ein Heimspiel gegen Bundesligaspitzenreiter Haching. Die Aufgaben dort sind sehr vielfältig und eine tolle Chance für mich.

Aber als Sportler sehen wir Sie weiter?

Becker:Natürlich. Beides kann ich sehr gut kombinieren.

Auch in diesem Winter macht der Volleyball wieder einen Ausflug in den Schnee. Snowvolleyball - sind Sie wieder dabei?

Becker: Wir spielen die Deutschen Meisterschaften Anfang März in Willingen und noch zwei weitere europäische Turniere.

Begeistert klingen Sie nicht. Hat das auch mit einer Änderung zu tun? Beim Snowvolleyball bilden ab sofort drei Spieler eine Mannschaft.

Becker: Ich halte das für eine recht unintelligente Aktion. Von den Top-20 Beachvolleyballteams waren zuletzt zehn bei der Europameisterschaft im Schnee dabei und sorgten für ein brutal hohes Niveau. Das Finale war in 30 Ländern im Fernsehen zu sehen. Jetzt soll sich Snowvolleyball vom Hallen- und Beachvolleyball weiter abheben. Wobei ich finde, dass es sich durch den Schnee schon genug abgehoben hat. Nun stehen wir vor dem Problem, dass man bestimmt weniger gute Hallen- und Beachvolleyballer für die Turniere im Schnee findet.

Haben Sie schon einen Teamkollegen? Wie findet man überhaupt einen dritten Spieler?

Becker: Das geht bestimmt schnell. Wir haben viele Anfragen bekommen, uns aber noch nicht entschieden. Jedes Team wird sich eine komplett andere Spieltaktik überlegen müssen. Das wird spannend zu sehen. Das ist allerdings auch das einzig Spannende für uns. Zumal man auch nicht vergessen darf, dass für Jonas und mich das Teamgefüge bislang heilig war. Das wird durch eine dritte Person nun verändert.

Ändert sich das Spiel durch den zusätzlichen Spieler grundlegend?

Becker: Ja. Ein übersichtliches Spiel, was uns bislang auszeichnet, ist nur noch bedingt möglich. Das typische Katz-und-Maus-Spiel wird weniger stattfinden. Jetzt wird das Spiel mehr wie Hallenvolleyball aussehen. Es wird nur noch hart geschlagen, nicht mehr platziert gespielt. Es gibt ein blindes Gefackel und nicht mehr diese tollen Ballwechsel, die Beachvolleyball attraktiv gemacht haben.

Im Sommer Beachvolleyball mit zwei Spielern, dann Hallenvolleyball mit sechs Spielern, nun Snowvolleyball mit dreien. Ist die Umstellung im Saisonverlauf schwer für einen Spieler?

Becker: Ja. Wir haben Snowvolleyball zum Beispiel genutzt, um uns auf die Beachvolleyballsaison vorzubereiten. Das war extrem nah am Beachvolleyball. Jetzt hat es mit Beachvolleyball wenig zu tun. Ich hoffe, dass man den Schritt wieder zurückgeht, bezweifel das aber.

Wie groß ist eigentlich die Überwindung, sich bei kalten Temperaturen in den Schnee zu werfen?

Becker:Am Anfang ist das schon eine Überwindung. Aber man legt viele Turniere bewusst in den März und April, wo die Temperaturen schon angenehmer sind. Bei minus 20 Grad und Nebel spielt man nicht.

Zusammen mit Jonas Schröder sind Sie Deutscher Meister und Vize-Europameister im Snowvolleyball. Aber wie ernst nehmen Sie den Wettbewerb im Winter? Der Fokus dürfte doch klar auf dem Sommer liegen, oder?

Becker: Natürlich wollen wir gut dabei sein. Aber Beachvolleyball im Sommer – das schwebt bei uns über allem. Da geht es das ganze Jahr drum.

Welche Ziele setzen Sie sich in Sachen Beachvolleyball für die Saison 2019?

Becker: Bei der Vorbereitung liegen wir gut im Soll und gehen die nächste Saison locker an. Letztes Jahr haben wir drei Rekorde gebrochen: Wir haben drei Turniere in Folge gewonnen, haben elf Medaillen in Folge geholt und standen 13 Mal in Folge im Halbfinale. Das haben nicht mal die Olympiasieger bisher erreicht. Das schafft man bestimmt nicht nochmal. Wir wollen einige Turniere der Tour gewinnen und uns in der Rangliste unter den Top-Ten platzieren. Das wäre toll.