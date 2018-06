Sarah Schneider holt Bronze  in Singapur

Singapur. Auch die dritte Teilnahme bei einem Turnier der World-Tour hat sich für Beachvolleyballerin Sarah Schneider gelohnt. Nach Platz eins in Kambodscha und Platz fünf in Thailand landete die Frankenbergerin mit ihrer Partnerin Anna Behlen in Singapur auf dem dritten Rang.

Dabei hatte es die Gruppenauslosung gar nicht so gut mit den beiden gemeint. Gleich im ersten Spiel trafen sie auf die zweite deutsche Vertretung Viktoria Seeber/Cinja Tillman.

Nach nervösem Start war das Spiel lange Zeit ausgeglichen, sodass erst in der Schlussphase des ersten Satzes die zwei wichtigen Breaks zum 21:19 erfolgen. Starke Aufschläge im zweiten Durchgang sicherten den 21:16-Sieg.

Das zweite Spiel der Vorrunde war dann gegen das siegreiche italienische Team Agata Zuccarelli/Gaia Traballi zu bestreiten. Nach klarem Satzgewinn (21:12) ließen Schneider und Behlen in Satz zwei viele Chancen liegen, sodass die Italienerinnen mit 21:19 ausgleichen konnten. Im Tiebreak gewannen Schneider/Behlen mit 15:7.

Im Achtelfinale erneut schwach gestartet, setzten sich Behlen/Schneider am Ende mit 2:0 gegen die Niederländerinnen Driessen/Meertens durch. Im Viertelfinale warteten erneut die Italienerinnen, die sich gegen die Zweitplatzierten aus Kambodscha durchgesetzt hatten. Zuccarelli/Traballi merkte man nach der Niederlage in der Gruppenphase den Respekt vor den beiden Deutschen an - nach dem 21:18 und 21:10 war das Halbfinale perfekt.

Dort trafen Schneider/Behlen auf die beiden Japanerinnen Ayumi Kusano/Takemi Nishibori, die Behlen/Schneider in Thailand vor einem Monat noch besiegen konnten. Auch hier entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem die Deutschen mit 22:20, 19:21 und 14:16 knapp verloren.

Auch im kleinen Finale sah es nach Satzausgleich (25:23, 13:21) gegen die Schwedinnen Tadva Yoken/Sigrid Simonsson nicht gut aus. Im Tiebreak lagen Schneider/Behlen schon 7:11 hinten, drehten aber die Partie. Schneider schaffte mit starken Aufschlägen vier Asse, holte einen Blockpunkt – am Ende waren es acht direkte Punkte in Folge zum 15:11, die Bronze sicherten. „Wir freuen uns zwar riesig über die erneute Medaille, trauern aber der verpassten Finalteilnahme nach. Das knappe 14:16 war schon ärgerlich“, sagte Sarah Schneider. Schon am nächsten Wochenende startet das erfolgreiche Paar wieder in Deutschland. Bei der Beach-Tour in Nürnberg ist das Duo im Hauptfeld gesetzt. (br)