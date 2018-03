0:3 im Sauerland: Tuspo abgestiegen

Göttingen. Bitteres Ende für die Volleyball-Frauen von Tuspo Weende: Nach dem 0:3 (15:25, 20:25, 15:25) beim RC Sorpesee in Sundern (Sauerland) ist das Team von Trainer Manuel Holst aus der 3. Liga West abgestiegen. Das letzte Spiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den ASV Senden ist damit schon bedeutungslos.

„Das war leider absehbar“, macht sich Holst nichts vor. „Bei der Leistungskurve in den letzten Wochen...“ Die zeigte seit dem 4. Februar stetig nach unten. Fünf Niederlagen hatten die Weenderinnen seitdem kassiert, den letzten Sieg (3:1) gab es am 27. Januar gegen Wietmarschen. Letztlich hat es nun nicht gereicht.

Im ersten Satz geriet Tuspo früh in Rückstand und leistete sich viele Aufschlagfehler. So lief man alsbald der RC-Führung hinterher. „Das 15:25 fühlte sich am Ende noch deutlicher an“, gestand Holst. Verletzungs-, krankheits- und urlaubsbedingte Umstellungen in der Weender Abwehr mit Olga Moser als Libera begünstigten die Gastgeberinnen.

Im zweiten Durchgang legten die Weenderinnen gut los und führten 5:1, ehe es aber bald 5:7 stand und später 16:18. „Eine Aufschlagserie von Sorpesee hat uns dann das Genick gebrochen“, beschrieb der Tuspo-Coach den Satz.

Im dritten Set war dann nicht mehr viel los. Holst: „Wir haben uns ergeben, der Gegner hatte leichtes Spiel mit uns.“

Holst weiter: „Das ist jetzt schon ernüchternd. Aber über die Länge der Saison gesehen vielleicht sogar nicht einmal ganz unverdient.“ Wie es weitergeht, wird jetzt noch besprochen. (haz/gsd-nh) Foto: nh