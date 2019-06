Schneider/ Körtzinger mit Platz fünf zum Abschluss in China

Frankenberg - Platz fünf bei einem Turnier in Nanjing war der Höhepunkt eines harten Trainingsmonats der beiden Beachvolleyballerinnen Sarah Schneider und Leonie Körtzinger in China.

Es ist noch ein weiter und steiniger Weg bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Als Perspektiv-Team des Deutschen Volleyball-Verbands werden die Frankenbergerin Sarah Schneider und ihre neue Partnerin Leonie Körtzinger zwar behutsam aufgebaut, aber einfach ist der zu meisternde Weg nicht. Die Formkurve zeigt so langsam nach oben, wie ein Abstecher nach China beweist.

In China absolvierte das Duo nach Platz fünf zum Auftakt der Techniker Beach Tour Anfang Mai in Münster ein umfangreiches Trainingsprogramm. Dazu standen auch drei Turnierteilnahmen bei der World-Tour auf dem Programm. Während es zum Auftakt in Jinjang noch nicht für das Hauptfeld reichte, kamen die beiden Deutschen in Nantong in das Achtelfinale und scheiterten knapp an den Brasilianerinnen Carolina Horta und Angela Lavalle, die später Silber holten.

Noch besser lief es in Nanjing: Nach zwei 2:0- Siegen gegen Chen Chunxia/Zhu Lingdi (China) und Ishitsubo/Shiba (Japan) in der Vorrunde standen Körtzinger/Schneider als Gruppenerste im Achtelfinale. Dort trafen sie auf die beiden Italienerinnen Arianna Puccinelli und Claudia Barboni. Mit 21:19 und 21:9 war der Einzug ins Viertelfinale geschafft. Dort warteten die Weltranglisten-40., Chiyo Suzuki und Yurika Sakaguchi (JPN). Den ersten Satz gewannen die beiden Deutschen mit 21:17, aber die favorisierten Japanerinnen glichen aus (20:22). Der Tiebreak war hart umkämpft. Nach langen Ballwechseln mussten sich Sarah und Leonie denkbar knapp mit 15:17 geschlagen geben.

Platz fünf in Nanjing war dennoch ein versöhnlicher Abschluss eines langen Trainingsmonats in China. Am Wochenende greifen Körtzinger/Schneider wieder ins deutsche Beachvolleyball-Geschehen ein. Beim Tour-Stopp in Dresden sind sie an Position Drei gesetzt. Ziel ist das Erreichen des Halbfinals, auch wenn das bei dem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld nicht leicht werden wird. br