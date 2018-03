Snow-Volleyball: Paul und Jonas gewinnen auf Europa-Tour in Kranjska Gora

Auf Schnee läuft es momentan besonders gut: Jonas Schröder und der Frankenberger Paul Becker (rechts) holten sich auf der Europa-Tour in Kranjska Gora (Slowenien) den Sieg.

Kranjska Gora/Frankenberg. Erfolg für das neue Deutsche Nationalteam im Snow-Volleyball, Paul Becker und Jonas Schröder: Bei ihrem ersten internationalen Auftritt holten sie Gold auf der Europa-Tour in Kranjska Gora (Slowenien).

„Das ist schon ein Traum. Gleich beim ersten internationalen Auftritt ganz oben zu stehen, davon kann man eigentlich nur träumen“, so ein überglücklicher Paul Becker nach der Siegerehrung.

Nach der gelungenen Generalprobe stehen in zwei Wochen die Europa-Meisterschaften in Wagrain-Kleinarl und Flachau (Österreich) an. Jeweils 24 Frauen- und Männerteams spielen um die Titel und 20 000 Euro Preisgeld.

In Kranjska Gora waren der Frankenberger und sein Partner, da Paul und Jonas als Newcomer noch keine Punkte auf der Europa-Tour haben, mit Rang 21 weit hinten gesetzt, hatten also das Problem, schon sehr früh auf starke Gegner zu treffen. Doch sie schafften es bis ins Finale.

Gegen die Russen Bykanov/Hudyakov, die die Snow-Europa-Tour bislang klar dominiert haben, kam es somit zur Neuauflage aus dem Viertelfinale. Paul und Jonas agierten nun im Endspiel taktisch brillant auf dem Spielfeld, variierten ihr Angriffsspiel, so dass das russische Team nicht zum gewohnten Spielfluss fand. Hart erkämpft, aber letztlich auch hochverdient holte sich das deutsche Team mit 17:15 und 12:10 den Turniersieg in Slowenien. (br)

