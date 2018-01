Stelldichein der Spitzenteams in Münden

+ Schmetterball durch die Lücke: Mündens Jana Wartenberg (Mitte) hofft mit der SG auf Heimsiege. Foto: Schröter

Hann. Münden. Frauenvolleyball vom Feinsten gibt es am Samstag, ab 15 Uhr, in der Sporthalle am Mündener Werraweg zu sehen. Die drei führenden Verbandsligisten treffen aufeinander.