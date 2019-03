TG Münden unterliegt BTS Neustadt in nur drei Sätzen

Duell am Werraweg: Mündens Jasmin Schminke (links) steht Merle Wulf gegenüber.

Hann. Münden – Der vorletzte Spieltag der Volleyball-Oberliga der Frauen war für die südniedersächsischen Mannschaften kein guter: Während der ASC dem SV Nienhagen zur Meisterschaft gratulieren musste, verlor die TG Münden ihr Heimspiel gegen BTS Neustadt.

Das 0:3 (24:26, 21:25, 21:25) nach gerade einmal 73 Minuten Spielzeit am Sonntagmorgen unterstrich noch einmal, dass die Formkurve des lange Zeit sensationell auftrumpfenden Aufsteigers aus Münden im Saisonschlussspurt in den Keller geht. Das 0:3 gegen die auf ganzer Linie überzeugenden Bremerinnen war die dritte Niederlage aus den letzten vier Begegnungen. Mündens Trainer Thomas Dziubale schüttelte den Ärger über die Heimpleite und auch einige Schiedsrichter-Entscheidungen schnell ab: „Schließlich hätten wir vor der Saison alle unterschrieben, wenn uns jemand gesagt hätte, dass wir nach dem vorletzten Spieltag sicherer Vierter in der Oberliga sind.“

Seine Mannschaft hatte sich zuvor die sechste Saisonniederlage im 17 Serienspiel selbst eingebrockt. Vor allem die Konzentration bei Annahme und Aufschlägen fehlte. Vor guter und lauter Zuschauerkulisse schien die TG Münden zunächst bei ihrer 24:21-Führung im ersten Satz einem Erfolg entgegenzusteuern. Doch BTS Neustadt strotzte in diesem Wiederholungsspiel und nach einer 0:3-Packung während der ersten Ansetzung dieser Partie vor Selbstbewusstsein. Das Team dreht den Rückstand in einen 26:24 Satzerfolg.

Im zweiten Durchgang lag Münden schnell mit 3:7 hinten und bekam aufgrund eines angeblichen Rotationsfehlers auch noch den achten Gegenpunkt angerechnet. Spätestens da kamen Erinnerungen an das annullierte erste Saisonduell auf. Für Thomas Dziubale ein Fehler der Unparteiischen. Doch für den von einigen Spielerinnen erwogenen offiziellen Protest wollte er sich nicht erwähnen lassen. „Wir haben dieses Spiel heute durch ganz andere Sachen verloren.“ Zum Serienabschluss reist die TG nun noch nach Salzgitter.

TG Münden: Mallien, Gronemann, A. Franke, P. Franke, Mörk, Rippien, Schminke, Kah, Wartenberg, Wetzorke, Stracke.