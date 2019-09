Tuspo gegen ASC: Auf dieses Göttinger Derby freuen sich jetzt schon alle

Volleyball-Regionalliga Frauen

+ © Hubert Jelinek/GSD-nh Saisonstart in der Regionalliga: Tuspo Weende um Trainer Manuel Holst (Mitte) trifft am Samstag auf den Aufsteiger SV Union Lohne. © Hubert Jelinek/GSD-nh

Göttingen – Schmettern, pritschen, baggern – jetzt geht es bei den heimischen Volleyball-Teams wieder los. Am Wochenende starten die Frauen von Tuspo Weende und vom ASC 46 Göttingen in die neue Saison – und zwar nach dem Aufstieg des ASC gemeinsam in der Regionalliga Nordwest. Mit den beiden Derbys (16. November und 22. Februar 2020) wird die 4. Liga noch interessanter.