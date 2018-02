Tuspo verliert klar nach Trainerfehler

Göttingen. Auswärts waren die Volleyballerinnen von Tuspo Weende wieder einmal nur die Hälfte wert. Beim TV Cloppenburg unterlag die Mannschaft von Manuel Holst und Tobias Harms wie vor Wochenfrist in Bremen glatt mit 0:3 (15:25, 25:27, 17:25) und rutschte dadurch auch wieder auf einen Abstiegsplatz ab.

Im neunten Auswärtsspiel war dies die siebte Niederlage – und einen „Dreier“ gab es in fremden Hallen bisher auch nicht. Zwei Zähler sprangen allein in Münster beim ASV Senden und bei Aufsteiger Detmold heraus.

„Ja, auswärts tun wir uns schwer“, räumt Holst ein. „Das ist aber auch der Personalsituation geschuldet.“ In der ersten Saisonphase hatten die Weenderinnen eine stattliche Anzahl an Spielerinnen, doch inzwischen ist das Aufgebot zusammengeschmolzen. In Cloppenburg fehlten zudem Tanja Hülsebusch und Melissa Cordes aus beruflichen Gründen, Olga Moser lag mit Fieber im Bett.

Zudem begünstigte ein Fauxpas von Coach Holst die klare Schlappe. Er verwechselte beim Aufschreiben auf dem Spielbericht zwei Positionen (die Außenangreiferinnen Jennifer Bönighausen und Sina Wiemers sowie die Mittelblockerinnen Katharina Kief und Astrid Bergmann). „Dass wir den ersten Satz 15:25 verloren haben, geht auf meine Kappe“, gestand der Tuspo-Trainer.

Im zweiten Satz kämpfte sich Weende nach einem 17:23-Rückstand nochmals heran, bewies Moral – das bessere Ende hatte jedoch erneut Cloppenburg, das knapp mit 27:25 gewann. „Im dritten Satz haben uns dann zwei kurze Aufschlagserien das Genick gebrochen“, so Holst. Da Bonn gewann, ist Tuspo nun wieder Zehnter. Und muss jetzt gegen Ostbevern (Zweiter) und Aligse (Erster) ran! (gsd/nh) Foto: nh