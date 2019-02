Tuspo Weende mit starkem Start und besserem Ende

Göttingen – In der Volleyball-Regionalliga der Frauen kam Tuspo Weende zu einem hart erkämpften Fünf-Satz-Sieg gegen den Oldenburger TB.

Nachdem die Mannschaft des Trainergespanns Manuel Holst und Tobias Harms die ersten beiden Sätze mit 25:13 und 25:21 gewonnen hatte, gingen die nächsten beiden mit 18:25 und 14:25 verloren. Im Tiebreak hatten die Weenderinnen dann mit 15:9 das bessere Ende für sich.

Im ersten Satz startete Tuspo gut, ehe die Partie ausgeglichener verlief. Danach zogen die Weenderinnen über 11:7 und 17:10 davon. „Es war eine gute Teamleistung“, erklärte Holst den Auftakt-Set.

Der zweite Satz begann mit einem 0:9 aus Weender Sicht. Danach berappelte sich das Team und war beim 17:17 dran. „Wenn man in dieser Liga nachlässt, wird man bestraft“, meinte Holst zu vielen Abstimmungsfehlern.

„Den dritten Satz habe ich nicht verstanden“, meinte der Tuspo-Coach. Sein Team begann mit einem 4:0, lag dann aber 4:5 hinten. „Reine Kopfsache“, hat Holst ausgemacht. Beim 11:14 nahm Holst die nächste Auszeit nach vielen Konzentrationsfehlern.

„Der Start in den vierten Satz war dann noch furchtbarer“, beschrieb Holst den herben 0:11-Rückstand. Danach war Tuspo aber wieder im Spiel, was aber nicht mehr half. „Im Tiebreak ist es dann wieder gut gelaufen, alle Mädels waren gut“, so Holst.

Mit den zwei Punkten ist der Klassenerhalt zwar rein rechnerisch noch nicht sicher, doch Leschede müsste alle restlichen Spiele klar gewinnen, um sich zu retten. Holst: „Wir haben vier von den vergangenen sechs Spielen gewonnen, damit muss man zufrieden sein.“haz/gsd-nh