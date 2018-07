Viele Abgänge beim Volleyball: VSG Kassel und Wehlheiden bilden Spielgemeinschaft

Kassel. Die Volleyballvereine in Kassel mussten nach dem Saisonabschluss im April viele Spielerabgänge hinnehmen. Wir liefern einen Überblick.

Während sich im Frauenbereich mit dem TV Jahn und der TG Wehlheiden gleich zwei hochklassige Mannschaften komplett auflösen, versuchen die Männer, den Mangel an Akteuren mit Bildung von Spielgemeinschaften zu kompensieren.

TV Jahn Kassel

Nach dem Abstieg aus der Dritten Liga und dem Abgang von insgesamt neun Spielerinnen lösen sich die Jahnerinnen komplett auf. Der Startplatz geht jetzt an Jahns ehemalige zweite Mannschaft, die vergangene Saison in der Landesliga gespielt hat.

+ Weiter beim TV Jahn: Uwe Hoffmann. © Foto: Andreas Fischer Mit Uwe Hoffmann als Trainer wollen die Kasselerinnen die Herausforderung Oberliga annehmen. „Wir möchten unseren Startplatz halten, zumal so lange und intensiv im Verein daran gearbeitet wurde. Daneben eröffnet sich die Option für die Verletzten unserer früheren ersten Mannschaft, nach ihrer Genesung wieder höherklassig Volleyball zu spielen“, offenbart Hoffmann. Trotz drei Zugängen und großem Kader sucht TV Jahn aktuell noch eine Mittelblockerin. Mit Nathalie Schnell bekommen sie eine Außenangreiferin mit Drittliga-Erfahrung.

VSG Kassel/TG Wehlheiden

Obwohl die TGW-Männer den Klassenerhalt in der Regionalliga gemeistert haben, erliegen auch sie dem Spielermangel. „Besonders schmerzhaft ist der Verlust unserer Mittelblocker“, betont Spielertrainer Dierk Fooken. Aber Not macht erfinderisch. Während der spielfreien Zeit wurden die Vorstände eingeschaltet, Gespräche mit anderen Vereinen haben stattgefunden. Geeinigt hat sich Wehlheiden schließlich mit dem BffL Kassel und dem TV Jahn, welche bereits seit 2014 die Spielgemeinschaft VSG Kassel bilden. Die neu gebildete Mannschaft soll als Spielgemeinschaft VSG Kassel/Wehlheiden in der Regionalliga antreten. Fooken übernimmt wie zuvor bei der TGW-Truppe die Rolle des Spielertrainers. „Unsere Prognose ist vorsichtig für die neue Saison. Die Hälfte der Mannschaft hat noch keine Regionalliga-Erfahrung, deswegen ist oberstes Ziel der Klassenerhalt“, erklärt er. Am 16. Juli startet das Hallentraining.

SSC Vellmar

Als Aufsteiger aus der Oberliga gehen die Vellmarer motiviert in die kommende Saison. Mit fast unverändertem Kader will es der SSC aus eigener Kraft schaffen, die Regionalliga-Teilnahme zu stemmen.

+ Ziel Klassenerhalt: Roland Löber. © Foto: Andreas Fischer Die Spielpause nutzen die Vellmarer zum Auskurieren. „Trainingsstart ist der 23. Juli. Ein Trainingslager und zwei Vorbereitungsturniere stehen ebenfalls auf dem Programm“, sagt Kapitän Marc Löber. Sein Vater Roland Löber bleibt Trainer. Das Saisonziel steht bei Vellmar bereits fest: Klassenerhalt.

FSV Bergshausen

Die FSV-Damen starten in der kommenden Saison wieder in der Oberliga. Einen neuen Trainer haben die Bergshäuserinnen mit dem 43-jährigen Thomas Willisch gefunden. Allerdings suchen sie derzeit noch nach Verstärkung auf der Mitteposition. „Wir sind alle motiviert, kommende Saison oben mitzuspielen“, erklärt Mittelblockerin Lisa Reißig.

Nachdem die Männermannschaft der FSV als Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft hat, wird sie kommende Saison wieder in der Landesliga antreten. „Mit 14 Spielern bilden wir ein motiviertes Team, das ohne Sommerpause durchtrainiert hat“, sagt Co-Trainer Steffen Kaiser. Tim Oliver Meister fungiert wieder als Trainer und setzt alles daran, besser als letzte Saison abzuschneiden: „Wir wollen den Klassenerhalt dieses Mal früher sichern.“

TG Wehlheiden

Nach dem Rücktritt des langjährigen Trainers Fredy Zech zum Saisonende, beendet auch die erste Frauenmannschaft ihren Spielbetrieb. Mit dem Abstieg in die Landesliga folgten mehrere Abgänge und Wehlheiden schaffte es nicht, eine Mannschaft zu stellen.

+ Zuversicht bei TGW: Gundula Grund. © Foto: privat/nh Wie beim TV Jahn wird die zweite Mannschaft nun zur ersten und trainiert unter den Fittichen von Horst Distram. „Zum Glück haben wir einen großen Kader und talentierte Neuzugänge. Momentan sehe ich das obere Tabellendrittel als sehr realistisches Ziel“, sagt Diagonalangreiferin Gundula Grund.

Von Sarah Ackermann