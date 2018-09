Volleyball: Bergshausen spielt bei 3:0-Erfolg wie im Rausch

Jubel bei der FSV Bergshausen, lange Gesichter beim TV Jahn Kassel und der TG Wehlheiden. Volleyball im Überblick.

Oberliga Damen

FSV Bergshausen - TG Naurod 3:0 (25:22; 25:12; 25:18). „Das war eine starke Mannschaftsleistung auf allen Positionen. Wir haben uns richtig in einen Rausch gespielt“, freute sich Außenangreiferin Barbara Grünewald über den klaren Sieg gegen Naurod. Mit einem für FSV-Verhältnisse kleinen Kader von zehn Spielerinnen brachten die Nordhessinnen ihren Gegner ordentlich in Bedrängnis. Grünewald und ihre Teamkolleginnen setzten sich jederzeit im Angriff durch. Lediglich im zweiten Satz erforderten platziert gelegte Bälle eine Umstellung im FSV-Abwehrriegel um Libera Tanja Schulz-Wulf. „Die Stimmung hat uns beflügelt. Schöner hätte mein erstes Heimspiel nicht sein können“, freute sich Trainer Thomas Willisch.

USC Gießen - TV Jahn Kassel 3:0 (25:15; 25:11; 25:18). „Schlechtes Zusammenspiel und ein ziemliches Durcheinander“, resümierte Zuspielerin Christiane Heer die deutliche Niederlage gegen Gießen. Die Mannschaft besteht zur Hälfte aus Neuzugängen. Dass ein paar Wochen Vorbereitung nicht ausreichen, um für die Oberliga eingespielt zu sein, ist dem TV Jahn bewusst. „Dennoch haben wir unter unseren Möglichkeiten abgeliefert. Wir haben gesehen, dass wir phasenweise mithalten konnten. Jede muss mehr Verantwortung übernehmen“, forderte Heer.

Landesliga Damen

FSV Bergshausen II - Gießener SV 3:1 (12:25; 28:26; 25:18; 25:22) und FSV Bergshausen - TV Fulda-Horas 3:0 (25:14; 25:14; 25:23). Die Aufsteiger bleiben auf Erfolgskurs. Sechs Punkte sicherten sich die FSV-Damen und liegen auf dem zweiten Tabellenplatz. Mittelblockerin Eva Schürmann brillierte mit einer starken Aufschlagserie, Libera Tina Schaffrath zeigte eine solide Annahme, und die platzierten Angriffe über Lena Wolf und Lilly Ruge ließen Gießen keine Chance. Mit viel Spielfreude gewann die FSV auch die zweite Partie gegen Fulda-Horas.

VGG Gelnhausen - TG Wehlheiden 3:0 (25:15; 25:23; 25:16). „Das war das Schlechteste, was ich je von meinen Damen gesehen habe“, kritisierte Trainer Horst Distram direkt nach der Niederlage. Zwar war im zweiten und dritten Satz eine Leistungssteigerung bei der TGW erkennbar, dennoch fand sie gegen die Gelnhäuser Angriffe kein Mittel.

Landesliga Herren

FSV Bergshausen - Hünfelder SV 3:0 (25:20; 25:20; 25:23) und FSV Bergshausen - SG Rodheim II 0:3 (25:27; 20:25; 21:25). „Wir haben uns super verkauft“, freute sich Teamsprecher Steffen Kaiser über den Sieg gegen Hünfeld. Gegen die angriffsstärkeren Rodheimer hat die FSV nur knapp in den Sätzen verloren. „Wir sind gut in der Landesliga angekommen. Wir müssen an Kleinigkeiten arbeiten, damit in Zukunft ein Satz- oder Spielsieg gegen eine Mannschaft wie Rodheim drin ist“, sagt Trainer Tim Oliver Meister.