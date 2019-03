Nach Sieg im Spitzenspiel: TSV Frankneberg steigt in Landesliga auf

Frankenberg. Die Frankenberger Volleyballerinnen haben es geschafft: Nach einem 3:0-Erfolg in der Bezirksoberliga über Vellmar sicherte sich das Team den Aufstieg in die Landesliga.

Erstmals in der Geschichte spielen in der nächsten Saison sowohl Frauen und Männer des TSV in der Landesliga. Die „Hessen“ holten im letzten Saisonspiel gegen den VfL Marburg noch einen Punkt und hatten bereits in der Woche zuvor den Klassenerhalt gesichert.

Bezirksoberliga Nord Frauen

Im Spiel gegen Titelkonkurrent Vellmar ließ sich der TSV die die Meisterschaft nicht nehmen. Die Gastgeberinnen starteten konzentriert in den ersten Satz, den sie mit einer taktisch guten Leistung 25:10 gewannen. Im darauffolgenden Satz waren sich die Frankenbergerinnen zu sicher. So konnte der SSC Vellmar immer wieder aufholen und mit platzierten Angriffen punkten. Mit einer Auszeit und Standpauke von Trainer Uwe Burkard wurden die Frauen wachgerüttelt und sicherten sich Durchgang zwei mit 25:23. Schon jetzt war ein Punkt und damit der Titel sicher. Doch den Sieg wollten die Frankenbergerinnen unbedingt. Durchgang drei ging mit 25:20 an den TSV, durch starke Abwehrleistungen der Libera Viola Heydasch und cleveren Angriffen von Paula Schuchard. Gut in Form war auch Mittelblockerin Elena Schwietz, die ihre Angriffschancen nutze und die Blockarbeit nie vernachlässigte. Nach Abpfiff des dritten Satzes feierte der TSV Frankenberg den Aufstieg in die Landesliga.

Zwar setzte es im darauffolgenden Spiel gegen Hilders eine 1:3-Niederlage, das konnte die Freude im Lager der Frankenbergerinnen aber nicht trüben.

Das Meisterteam des TSV Frankenberg:Laura Bradschetl, Annabelle Briel, Anna-Lena Dith, Alessa Hallmann, Viola Heydasch, Paula Krupke, Maria Laslop, Sabrina und Anna Nolte, Nicoletta Rain, Berit Rösemeier, Aliya Rutsch, Paula Schuchard, Elena Schwietz, Nicole Sebastian, Nadine Stecker, Olga Vollmar und Juliane Zink. (br)