DJK Northeim beendet die Saison mit einem Derbysieg

Northeim. Die Oberliga-Volleyballer der DJK Northeim gewannen daheim das Derby gegen den ASC 46 Göttingen mit 3:1 (25:16, 19:25, 25:20, 26:24) und holten sich damit den dritten Platz im Endklassement.

Fast in Vergessenheit geriet dabei, dass die Gastgeber ihr Auftaktspiel an diesem Tag gegen den VfL Grasdorf mit 1:3 (21:25, 19:25, 25:21, 20:25) verloren hatten. Die Eigenfehlerzahl entschied die verlorenen Sätze zugunsten der Grasdorfer, die trotz des Sieges anschließend von ihrem Abstieg erfuhren, da die Konkurrenz auch punktete.

Ganz anders traten die DJKler im Derby auf. Vor über 100 lautstarken Zuschauern machten schon die ersten Ballwechsel Lust auf diese Partie. Ab dem 7:7 überrannten die Northeimer die Gäste, vor allem im Aufschlag und im Block. Durch die Aufschlagserien von Vitali Spieß vom 7:7 zum 13:7 und später von Tobias Harms zum 20:11 war der erste Satz eine klare Angelegenheit. Ebenso deutlich war Durchgang zwei, allerdings zugunsten der Göttinger. Die DJK-Sechs machte wohl nach dem intensiv geführten ersten Satz eine mentale Pause. Doch das Team von Trainer Matthias Polkähn kam zurück und hatte mit dem Ex-Göttinger Harms einen Punktegaranten, der seinen ehemaligen Kollegen ordentlich einschenkte.

Immer mehr in den Mittelpunkt gerieten dabei auch Block- und Abwehraktionen, die das Spiel bestimmten und den Zuschauern spektakuläre Ballwechsel lieferten. Northeims Mittelblocker Fabian Gessat und Andrej Sprenger schienen sich einen Zweikampf zu liefern, wer am Ende des Tages die meisten Punkte sammeln würde und hatten die sonst starken ASC-Außenangreifer voll im Griff.

Der vierte Abschnitt war von Beginn an hart umkämpft. Dann schien es, als würde der ASC sich den Ausgleich holen. Beim 22:24 wehrten die DJKler aber alles ab, was möglich war und holten sich vier Punkte in Folge zum viel umjubelten Sieg.

„Das war Werbung für den Volleyball. Gegen Göttingen haben wir alles aus uns herausgeholt. Diese Saison war unsere beste je gespielte Serie. Darauf können wir mächtig stolz sein“, lobte Polkähn nach dem Ende.

DJK: Dahms, Friedrichs, Gessat, Harms, Kühne, Lehmann, F. Mroß, Penner, Polkähn, V. Spieß, Sprenger, Tumanov. (fa)