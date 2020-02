Vorteil ASC Göttingen im Stadt-Derby gegen Tuspo Weende

Volleyball-Regionalliga Frauen

+ © Hubert Jelinek/gsd-nh Derbyzeit: Die ASCerin Maria Sophie Hedicke (links) versucht mit einem Schmetterball, den Block der Tusporanerinnen Olga Moser und Nicole Riechel (rechts) zu überwinden. Eine Szene aus dem Hinspiel. © Hubert Jelinek/gsd-nh

In der Volleyball-Regionalliga der Frauen kommt es am Samstag um 20 Uhr in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Gesamtschule zum Stadtderby zwischen dem ASC 46 Göttingen und dem Tuspo Weende.