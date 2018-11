Volleyball: VSG Kassel Wehlheiden steht vor Heimspiel unter Druck 

Die VSG Kassel-Wehlheiden steht am Samstagabend (19 Uhr) im Heimspiel der Volleyball-Regionalliga gegen den TV Feldkirchen unter Zugzwang. Ein Heimsieg muss her.

Dagegen reist der SSC Vellmar selbstbewusst nach Mainz-Gonsenheim II.

Regionalliga Herren

VSG Kassel-Wehlheiden - TV Feldkirchen (Samstag, 19 Uhr).

Gegen den Tabellenfünften plagt die VSG wiederholt Personalsorgen: Mittelblocker Thorge Brünig und Außenangreifer Eric Wulsten fehlen aus privaten Gründen. „Es ist wieder Improvisationstalent gefragt. Die Tagesform der Spieler wird über die Aufstellung am Samstag entscheiden“, sagt Spielertrainer Dierk Fooken. Feldkirchen ist kein unbekannter Gegner für Fooken. Ein Rückblick der letzten Partien zeigt ein ausgeglichenes Verhältnis. „Es wird ein offenes Spiel. Wir stehen als Tabellenvorletzter mehr unter Druck und müssen damit umgehen. Aber es kommt auch darauf an, welcher TV-Spieler sich auf den Weg nach Nordhessen begibt.“

Lichtblick für die VSG: Leistungsträger Markus Ludwig ist wieder genesen und einsatzfähig. „Mit Ludwig rechne ich mir realistische Chancen aus. Da müssen schon mindestens zwei Punkte drin sein“, kalkuliert Fooken.

TGM Mainz-Gonsenheim II - SSC Vellmar (Samstag, 16 Uhr). „Es geht immer noch besser“, verspricht Kapitän Marc Löber vor der Auswärtspartie in Mainz. Dabei soll ein SSC-Spielelement entscheidend sein: der Aufschlag. „Wir wollen in der spielfreien Zeit weiter an unserem Aufschlagniveau feilen. Das ist zwar schon gut, aber geht immer noch besser“, erklärt Löber. Ihren Gegner schätzen die SSC-Herren als ähnlich stark wie die Rheinhessen-Truppe ein. „Von Mainz dürfen wir keine Geschenke erwarten“, mahnt Trainer Roland Löber. „Aber unser Sieg gegen Rheinhessen zeigt uns, dass jeder in der Liga schlagbar ist. Wenn wir erst mal in Fahrt kommen, ist mindestens ein Punkt drin.“ Bisher präsentieren sich die jungen Vellmarer mit sieben Punkten als erfolgreicher Aufsteiger.

Landesliga Herren

FSV Bergshausen - TSV Hessen 1848 Frankenberg (Samstag, 15 Uhr, Bergshausen/Sporthalle vor der Söhre) und TG Neuenhaßlau - FSV Bergshausen (Samstag, 16 Uhr).

Ein frühes Wiedersehen mit der TG Neuenhaßlau wird den FSV-Herren in eigener Halle beschert. Vor knapp zwei Wochen unterlag Bergshausen 1:3. „Wir müssen die richtigen Konsequenzen aus dem Hinspiel ziehen, damit wir die Revanche erfolgreich gestalten. Mut ist bei uns der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Co-Trainer Steffen Kaiser. Gute Aussichten bereitet der einsatzbereite Kader, lediglich Libero Enrico Grzona ist privat verhindert. Im ersten Spiel gegen Frankenberg will der Tabellenvierte wieder Punkte sammeln und die aktuellen Verfolger auf Abstand halten.

Von Sarah Ackermann