Volleyball: Vellmar will den Titel, TV Jahn Kassel den Klassenerhalt

Spannende Schlussphase der Saison

+ © Fischer Augen zu und durch: Stefan Derksen (rechts, hier gegen Waldgirmes) will mit dem SSC Vellmar am Wochenende die Meisterschaft in der Oberliga perfekt machen. © Fischer

Kassel. Die Volleyball-Saison neigt sich dem Ende entgegen, aber für zwei heimische Teams ist es noch richtig spannend. In der Oberliga wollen die Männer des SSC Vellmar im Heimspiel am letzten Spieltag die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen. Der Drittligist TV Jahn Kassel steckt noch mittendrin im Abstiegskampf und will beim Auswärtsspiel in Villingen am vorletzten Spieltag wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln.