Madita Probst aus Nentershausen spielt Zweitliga-Handball in Bremen

Von: Maurice Morth

Statt in der 3. Liga künftig in Deutschlands zweithöchster Spielklasse: Madita Probst. © Imago/nh

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die nun weitergeht: Madita Probst aus Nentershausen (21) hat in dieser Woche einen Vertrag bis zum Jahr 2025 bei der Frauenmannschaft des SV Werder Bremen in der 2. Handball-Bundesliga unterschrieben.

Bremen – Nach sechs Jahren verlässt die Linksaußen den Buxtehuder SV, schnupperte bei den Norddeutschen sogar schon Bundesliga-Luft.

Ihre Karriere begann in der Jugend des SV Reichensachsen, den sie 2015 gen TSG Dittershausen verließ, um sich 2017 im Alter von nur 15 Jahren dem Buxtehuder SV anzuschließen. Dort gelang ihr der Sprung in die 3. Liga, und und als Krönung gab sie im Mai 2021 noch ihr Debüt im Bundesligateam des Buxtehuder SV. Ihr steiler Aufstieg wurde im April 2022 allerdings vorerst von einem Kreuzbandriss gebremst.

„Ich freue mich sehr auf den SV Werder, meine zukünftige Mannschaft, und darüber, dass ich in Bremen die Chance bekomme, in der 2. Bundesliga zu spielen. Die Gespräche mit Trainer Timm Dietrich haben mich sofort überzeugt, dass es genau der richtige Schritt für mich ist. Die vergangenen Monate waren für mich durch die Verletzung nicht leicht. Ich bin sicher, dass Werder mir optimale Voraussetzungen bietet, um möglichst schnell zu meiner Leistungsstärke zurückzufinden“, wird die 21-Jährige auf der Homepage des SV Werder zitiert. Sie selbst habe in den vergangenen Jahren in einem tollen Umfeld nicht nur handballerisch, sondern auch menschlich wachsen können.

Interessiert verfolgt auch Carolin Heckmann, Landesliga-Handballerin beim SV Reichensachsen, die Probst selbst in der E-, D- und C-Jugend trainierte, die Entwicklung: „Sie hat es mir persönlich mitgeteilt und ich freue mich riesig, dass sich ihre harte Arbeit auszahlt. Ich bin total stolz.“

Auch bei Werder freut man sich: „Sie hat eine sehr gute Ausbildung genossen, ist in ihrem Wurfverhalten sehr variabel und eine starke Gegenstoßspielerin. Zudem verfolgt sie sehr ehrgeizig, fleißig und reflektiert ihre sportlichen Ziele. Madita wird handballerisch und menschlich hervorragend in unsere Mannschaft passen“, sagt Trainer Timm Dietrich.

