SG Hessen/SVA/SpVgg: Von der Intensivstation in die A-Liga

Die Fußballer der SG Hessen/SVA/SpVgg steigen in die A-Liga auf. © Friedhelm Eyert

Die Fußballer der SG Hessen/SVA/SpVgg spielen in der nächsten Saison wieder in der Kreisliga A. Die Hersfelder sicherten sich die B-Liga-Meisterschaft souverän vor Hönebachs Reserve, die ebenfalls aufsteigt.

Bad Hersfeld – Die Korken knallten am Sonntag, 14. Mai, in Kleinensee. Nach dem 2:0-Erfolg gegen die Gastgeber, den Bekim Mustafi und Ralf Witzgall mit ihren Treffern sicherstellten, war den Hersfeldern die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Und eines steht außer Frage: Die SG Hessen/SVA/SpVgg ist ein verdienter Meister und Aufsteiger. 22 Siege, ein Remis (Sorga/Kathus II) und nur eine einzige Niederlage gegen Vizemeister Hönebach II sind eine beeindruckende Bilanz. Auch das Torverhältnis von 139:18 sucht seinesgleichen. Die Hersfelder haben die meisten Treffer geschossen und die wenigsten kassiert. Mehmet Yigit (41 Tore) und Bekim Mustafi (28) markierten zusammen die Hälfte aller Tore des Titelträgers.

„Wir sind verdient Meister geworden. Wir haben in vielen Spielen nur auf ein Tor gespielt“, berichtet Trainer Ralf Goßler, der nach zwei Jahren die Verantwortung an Denis Voth, den bisherigen A-Juniorentrainer des JFV Bad Hersfeld, weitergibt. Der Weiteröder Goßler war vor der Saison 2021/2022 eingestiegen, als wohl niemand so recht wusste, wie es bei der Spielgemeinschaft weitergehen würde (siehe Hintergrund).

Mit einer Handvoll Spielern begann „das Projekt“, wie es der erfahrene Junioren-Auswahl-Trainer, -Klassenleiter und Seniorentrainer mit B-Lizenz bezeichnet. Ziel sei es gewesen, innerhalb von drei Jahren den Sprung in die Kreisliga A zu schaffen. Nach Platz acht in der Premieren-Saison hat dies nun schon im zweiten Jahr geklappt. Und deshalb reicht Goßler den Staffelstab weiter. Seine Mission sei erfüllt.

„Im ersten Jahr mussten wir viel improvisieren, und ich hab mir dann nach und nach eine Mannschaft zusammengebaut“, erzählt er. Profitiert habe man von der guten Zusammenarbeit und häufigem gemeinsamen Training mit den A-Junioren. Vor dieser Saison habe man sich geschüttelt – und mit den höherklassig erfahrenen Routiniers Daniel Heß, Bekim Mustafi und Mehmet Yigit drei Hochkaräter dazugewonnen. „Unterschiedsspieler“, wie es heutzutage immer wieder gern genannt wird.

Die vorsichtige Frage nach deren Entlohnung beantwortet Goßler diplomatisch. „Es gibt ein paar Sponsoren. Die Vereine könnten sich das sonst nicht leisten. Aber es ist auch nicht so, dass die Aufwandsentschädigungen den Rahmen sprengen, wie mancherorts erzählt wird“, sagt er. Stand jetzt, habe das Trio auch für die kommende Saison zugesagt.

Dann werden die Hersfelder in der ungeliebten Kreisliga Hünfeld-Hersfeld antreten müssen. So sieht es ein Passus in der Spielordnung für den Meister der B2 vor. Herbert Seitz, der sportliche Leiter, ist davon nicht gerade angetan. „Die Liga ist mit den Mannschaften aus dem Hünfelder Raum für uns natürlich weniger attraktiv“, sagt er. Zumal die Resonanz bei Heimspielen – auch im Hessen-Stadion – bislang eher mau gewesen sei.

Seitz lobt die Meistermannschaft für ihre gute Saison. „Mit unseren Neuzugängen waren wir der Konkurrenz überlegen. Aber es haben alle Spieler wirklich gut mitgezogen“, sagt er. Ein Sonderlob möchte schließlich auch der Meistertrainer noch loswerden. „Noah Seitz hat sich als junger Betreuer ganz toll eingebracht, obwohl er ja auch als Schiedsrichter selbst viel unterwegs ist.“

Am Samstag, 1. Juli, treffen sich die Hersfelder um 15 Uhr in Asbach zum ersten Training für die kommende Saison. Nicht mehr dabei sind dann Constantin Puscasu (SG Werratal), Mike Riemenschneider (Baumbach) und der junge Adrian Platte (SG Ludwigsau). (Sascha Herrmann)