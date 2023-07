Social Media: Wenn aus Gruppenliga-Kickern Top-Models werden

Die Social-Media-Verantwortlichen der SG Neuenstein: Janis Huff und Niklas Ziehn. © Hartmut Wenzel

Im Sportlerheim des TSV Mühlbach sieht es am Samstag aus wie in einem Fernsehstudio. Rechts neben der Theke, vor dem Regal mit den Pokalen und zwischen den beiden Dart-Automaten, haben Janis Huff und Niklas Ziehn eine grüne Leinwand bis zum Boden hinab gespannt. Zwei Scheinwerfer sorgen in dem Mini-Studio für grelle Beleuchtung.

„Dreh’ bitte das linke Licht noch ein bisschen höher“, sagt Huff, während Barthel noch einmal die Einstellung der Kamera überprüft. Gleich kommen die Spieler in Grüppchen ins Vereinsheim. Portraitfotos für den elektronischen Medien, für den Spielerpass, für die Instagram-Seite und fürs Vereinsheft – Huff und Ziehn bilden die Social-Media-Abteilung der Spielgemeinschaft aus dem Geisgrund. Überdies sind die beiden auch Spieler in der zweiten Mannschaft. Ziehn drückt auf den Auslöser: „So und jetzt noch ein Bild von der Seite, die Arme verschränkt, die Schultern ein bisschen herunterhängen lassen ...“. Was Top-Models Recht ist, ist den Gruppenliga-Kickern der SG Neuenstein billig.

Ziehn ist von Beruf Mediengestalter, Huffs – er ist der Sohn des ehemaligen Mühlbacher Trainers Stefan Huff – Interesse an den Internetbeiträgen wurde bei einem Praktikum im Unternehmen von Teamkollege Patrick Schmidt geweckt.

Unterstützt werden sie dabei noch von Heinrich „Henner“ Schmidt, der für Szenenfotos bei den Spielen sorgt und der einen eigenen Zugang für die Facebook-Seite der SGN besitzt. Das Foto aus seiner Glanzzeit aus den 70ern hängt gleich unter den Regalen.

Huff hatte bereits schon kurz nach der Gründung der SGN mit einer eigenen Whatsapp-Gruppe begonnen, die Fans zu informieren. Mittlerweile umfasst die Gruppe fast 300 Mitglieder. Die Team-Infos sind sogar bis in die Schweiz gefragt. Gepostet werden Ergebnisse und Live-Ticker, bis hin zu Terminen aus dem Vereinsleben sowie Zeitungsartikel und Bilder. Zusätzlich gibt es neben der Homepage „sgneuenstein.de“ auch eine Insta-gram-Seite sowie einen Facebook-Eintrag. Für seinen Einsatz während der Corona-Pandemie, als Training und Spiel unterbrochen wurden, erhielt Huff sogar einen Ehrenamtspreis des Verbandes. Er unterhielt Spieler und Fans mit einem Online-Quiz, zusätzlich zur Klopapier-Challenge.

Nicht alles läuft an diesem Samstag glatt. Dass es in Strömen regnet, hatte die Social Media nicht eingeplant. Aber wofür gibt es Handtücher? Und so mancher Regentropfen sorgt für Glanz im Gesicht. Denn nicht jeder ist vor der Kamera gleich ein Top-Model.

Von Hartmut Wenzel