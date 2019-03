VSG Kassel-Wehlheiden: Ein Prosit auf den Klassenerhalt

Volleyball-Regionalligist in Lahnstein erfolgreich

+ © Privat Pure Freude: Die Volleyballer der VSG Kassel-Wehlheiden (von links) Alexander Trick, Daniel Machnik, Trainer Dierk Fooken, Mats Bernsdorff, Eric Wulsten, Timo Breithaupt, Markus Ludwig, Kay Paluszak, Uwe Hoffmann, Fabian Schabbach und Patrick Weigel feiern nach dem Sieg in Lahnstein in der Kabine den Klassenerhalt. © Privat

Kassel – Die Volleyballer der VSG Kassel-Wehlheiden haben am letzten Spieltag der Regionalliga den Klassenerhalt perfekt gemacht. Einen Punkt holte der SSC Vellmar am letzten Spieltag in Langen.