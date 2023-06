Wanfried präsentiert spektakuläre Neuzugänge: Balic-Brüder wechseln zum VfL

Von: Stefan Konklowsky

Gehen gemeinsam in die neue Saison des VfL: (von links) Abteilungsleiter Bastian Dietzel, Boze und Tomislav Balic sowie Trainer Stefan Schröder. © Stefan Konklowsky

Zwei spektakuläre Neuzugänge hat jetzt der VfL Wanfried präsentiert: Die Brüder Boze und Tomislav Balic wechseln von Liga-Konkurrent TG Rotenburg zum Handball-Landesligisten.

Wanfried – „Es tut sich was“, so die Schlagzeile seit Wochen auf den Social-Media-Kanälen des Handball-Landesligisten VfL Wanfried, flankiert von zwei Trikots mit den Nummern 11 und 14. Und das, was mancher Handballexperte daraus schlussfolgerte, für viele aber auch eigentlich nicht wirklich vorstellbar war, wurde jetzt von Abteilungsleiter Bastian Dietzel offiziell bestätigt: Mit Tomislav und Boze Balic wechseln zwei Leistungsträger von Ligakonkurrent TG Rotenburg zur neuen Saison 23/24 an die Werra.

„Sind mit den beiden wesentlich flexibler aufgestellt“

„Wir freuen uns sehr, dass der Wechsel geklappt hat, zumal erst nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison der Kontakt entstanden ist“, freut sich Dietzel sehr auf die beiden sympathischen Kroaten, die seit vielen Jahren bei der TG Rotenburg aktiv sind und auch in der Stadt an der Fulda wohnen.

Während mit Tomislav der Ältere der beiden vor allem als Fixpunkt für die Abwehr eingeplant ist, hofft man, dass Bruder Boze ähnlich wie im vergangenen Jahr, als er mit 170 Treffern in 21 Spielen Platz zwei der Torschützenliste belegte, die Offensive des VfL nachhaltig beleben kann.

Trainer Stefan Schröder freut sich ebenfalls über den gelungenen Coup. „Mit den beiden sind wir wesentlich flexibler aufgestellt und gerade unsere jungen Spieler, die für die Zukunft des VfL stehen, können sich von den beiden jede Menge abschauen.“

Und auch das Alter der beiden, Tomislav ist 40, Bruder Boze 35, ist für Schröder kein Hindernis: „Es gibt nur gute und schlechte Handballer, das Alter ist sekundär“, so der ehemalige Zweitligaspieler, der allerdings auch weiß, dass damit die Erwartungshaltung im Wanfrieder Umfeld steigen dürfte.

„Natürlich wollen wir uns verbessern, aber das sollte immer das sportliche Ziel sein“, sprüht er genauso wie das Brüderpaar vor Ehrgeiz.

Brüder suchten noch einmal eine Herausforderung

„Eigentlich sind wir Rotenburger, so lange spielen und leben wir schon dort. Aber wir wollten noch einmal gemeinsam eine Herausforderung suchen und sind sicher, die in Wanfried gefunden zu haben. Wir haben einen sehr hohen sportlichen Ehrgeiz, denn uns ist auch klar, dass der Wechsel auch mit mehr Zeitaufwand und Anstrengung verbunden sein wird. Da muss sich das Ganze auch sportlich lohnen“, erklären beide unisono, woraus sie ihre Motivation für die kommende Saison ziehen.

„Wir haben uns bei der TG Rotenburg immer wohl gefühlt und fühlen uns dem Verein auch weiterhin verbunden“ so Tomislav, dessen Entscheidung auch vom Karriereende seines langjährigen Trainers Robert Nolte beeinflusst wurde.

„Robert war wie ein Mentor für meinen Bruder und mich“, freut er sich allerdings jetzt auf die Zusammenarbeit mit Stefan Schröder, dessen handballerische Vorstellungen mit denen der beiden Brüder übereinstimmen.

Jugendarbeit ist die Zukunft des VfL

Ob der VfL nun noch weitere Neuzugänge präsentieren wird, ist noch nicht sicher, das Fundament für die kommende Saison ist auf jeden Fall gelegt.

Und auch für die nächsten Jahre hat der VfL eine feste Vision. „Wir haben im Jugendbereich alle Mannschaften von der B-Jugend bis zu den Minis besetzt, die C-Jugend spielt sogar Oberliga. Für die A-Jugend hatten wir leider nur vier Aktive, die werden wir zunächst in die zweite Mannschaft integrieren. Langfristig wollen wir wieder mehr Potenzial aus dem eigenen Nachwuchsbereich für die Senioren abschöpfen“, sind sich Abteilungsleiter Dietzel, Trainer Stefan Schröder und der Vorsitzende des Fördervereins Thomas Wehr in ihren Vorstellungen einig.

(Stefan Konklowsky)