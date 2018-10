„Das war ein neues Gefühl“

Kasseler Turner Glenn Trebing

Am Montag war schon wieder der Alltag eingekehrt. Für Glenn Trebing stand Unterricht im Internat und Olympiastützpunkt Hannover auf dem Programm. Dabei war der 18-jährige Turner gerade erst von der Deutschen Meisterschaft in Leipzig zurückgekehrt. Mit zwei Bronzemedaillen im Gepäck.

„Das war ein völlig neues Gefühl für mich“, sagte der für die TSG 1887 Niederzwehren startende Gymnasiast. Dabei war es am Samstag bei der Mehrkampf-Entscheidung alles andere als gut gelaufen. „Am Boden bin ich dreimal gestürzt. Da war nicht mehr viel drin“, sagte Trebing über den recht durchwachsenen Beginn der Meisterschaften in der sächsischen Metropole. Weil Trebing dann aber in den Wettkampf fand, landete er am Ende auf Platz 11.

Am Sonntag hatte der Kasseler dann die notwendige Ruhe bei den Gerätefinals. „Es war von Anfang an klar, dass ich nur das turne, was ich auch voll beherrsche“, beschrieb der Schützling von Trainer Adrian Catanoiu seine Wettkampf-Strategie. Dass er damit am Ende auf dem Pauschenpferd (12,866 Punkte) und am Reck (12,966 Punkte) auf dem Bronzerang landete, war so nicht vorhersehbar. „Bei zwei favorisierten Konkurrenten lief es nicht so wie erwartet“, gab sich Trebing gestern bescheiden.

Dabei gab es dafür keinen Grund, wie auch Trebings derzeit verletzter Zwillingsbruder Lewis gestern am Telefon bestätigte. „Ich freue mich sehr für Glenn. Das ist wirklich eine tolle Leistung“, sagte der drei Minuten jüngere der beiden Brüder. Dabei war es für Glenn gar nicht klar gewesen, dass er erstmals in der Männer-Konkurrenz antreten würde.

„Das war eine Entscheidung, die Bundestrainer Andreas Hirsch erst im September getroffen hat“, sagte Trebing. „Vielleicht war ich auch deshalb das erste Mal etwas nervös und habe die Bodenkür vermasselt“, zog der 18-Jährige eine persönliche Bilanz seines erfolgreichen Turn-Wochenendes.

Positiv beeinflusst habe ihn auf Fälle auch die Atmosphäre in Leipzig mit bis zu 4300 Zuschauern in der Arena. „Unter den Zuschauern waren natürlich auch meine Eltern. Schade, dass meine Mutter nur am Samstag beim Mehrkampf vor Ort war“, sagte Trebing gestern am Telefon.

Dass an ihn künftig noch größere Erwartungen herangetragen werden, ist dem jungen Turner durchaus klar. „Am 15. Oktober beginnt das Kader-Training für die Weltmeisterschaft in Doha. Es gibt fünf Plätze, und in Leipzig sind einige der favorisierten Starter hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich muss jetzt abwarten, wie sich der Bundestrainer entscheidet“, sagt Trebing, der natürlich auf eine Teilnahme an der WM von 25. Oktober bis 3. November in der katarischen Hauptstadt hofft, aber dabei auch seine schulischen Verpflichtungen im Blick behalten muss.

Van-Dijk-Zwillinge stark

Ebenfalls einen starken Eindruck hinterließen in Leipzig die Melsunger Van-Dijk-Zwillinge. Im Mehrkampf kam Ruby mit 43,40 Punkten auf Rang 15, Naomi wurde mit 43,00 Punkten 16.. Im Sprungfinale belegte Ruby zudem mit insgesamt 12,416 Punkten Rang fünf.