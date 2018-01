Baunataler räumen ab

Baunatal. Erfolgreich verlief der Schüler- und Jugendwettkampf der SG ACT/Baunatal im Aqua-Park. Der Ausrichter stellte am Ende den zweitbesten Verein. Wir stellen den Wettkampf in Zahlen vor.

4Staffelwettbewerbe gab es in Baunatal. Zweimal gewann ein Team des Ausrichters. Die jüngste Altersklasse schwamm zwei Mix-Staffeln und belegte mit Jamila Rosek, Tim Langguth, Leonie Lange, Phil Riemenschneider, Ida Teifke und Jonas Klenner über 6x50 Meter Freistil den ersten Platz. Die „Alten Herren“ der Baunataler siegten in der 4x100 Meter Lagenstaffel in der Besetzung Jan Lukas Beckmann, Jonas Nikolaus, Carl Hildebrandt und Pascal Bartoldus souverän.

8Jahre alt waren die jüngsten Teilnehmer. Dabei überzeugten Nick Haßenpflug mit Siegen über 50 Meter Rücken und Brust, Greta Most gewann die 50 Meter Brust und Frederick Stieglitz siegte über 50 Meter Freistil (alle ACT/Baunatal). Für die SSG Fuldatal gewannen Milena Herzog und Nevio Nadolny jeweils über die 100 Meter Rückenstrecke.

Bei den Neunjährigen fanden sich Ana Belen Kuhaupt, Jakob Knöpfel und Amelie Pitzel von der SSG Fuldatal, Greta Weiffenbach (Neptun Rotenburg) und Laura Scholz (TSV Immenhausen) ganz oben auf dem Siegertreppchen ein.

11-mal Gold bei elf Starts. Diese beeindruckende Bilanz weist Jan Lukas Beckmann vom Ausrichter auf. Damit war er der punktbeste Teilnehmer der Veranstaltung. Eine Goldmedaille mehr heimste dennoch Vereinskamerad Carl Hildebrandt ein.

Erfolgreichste Teilnehmerin bei den Frauen war Fabienne Werner (Baunatal), die ihre zehn Starts mit neun Gold- und einer Silbermedaille sowie den punktbesten Leistungen abschloss.

17Vereine waren im Sportbad Aqua-Park am Start. Sie stellten 131 weibliche und 102 männliche Schwimmer.

165Medaillen gewann der SSV Freiberg. Damit war der Verein mit der weitesten Anreise auch der erfolgreichste. Auf dem zweiten Platz folgte mit zehn Medaillen weniger die SG ACT/Baunatal.

200Meter liegen zwischen den beiden Distanzen, über die Marie Kaiser (SG Hessen Nord) Gold gewann (200 und 400 Meter Freistil). Ebenfalls erfolgreich bei den Zehnjährigen waren Angelika Boitschuk mit sechs Siegen und Artur von Horn mit vier Erfolgen (beide ACT/Baunatal).