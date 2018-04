Frankenberger Kanuten Hein und Sulzmann sind für DM qualifiziert

Frankenberg. Auf zwei großen Veranstaltungen waren an den vergangenen Wochenenden die Slalomkanuten des TSV Frankenberg am Start. Michael Hein und Jannik Sulzmann qualifizierten sich für die deutsche Meisterschaft.

Bei den süddeutschen Meisterschaften auf der Saar in Großbliederstroff bei Saarbrücken ging es auch um die Qualifikation zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Einer weiteren Standortbestimmung dienten die westdeutschen Meisterschaften in Hohenlimburg.

Nach einem guten ersten Lauf lag Michael Hein im Einercanadier der Herren in Großbliederstroff auf dem dritten Rang. Obwohl er im zweiten Lauf eine schnellere Fahrzeit erzielte, blieb er auf diesem Platz. Eine Torstabberührung kostete ihn die Vizemeisterschaft. Damit holte er sich aber ebenso die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften wie Jannik Sulzmann bei den Schülern A.

Nach dem ersten Lauf auf Platz sieben liegend fiel er trotz schnellerer Gesamtzeit im zweiten Lauf noch auf Rang zehn zurück.

In Renngemeinschaft mit Hanauer Fahrern fuhr er in der Schüler-Mannschaft zwar die schnellste Zeit, ein Team-Kollege erhielt aber eine 50-er Wertung an einem Tor, wodurch die Mannschaft bei der Titelvergabe außen vor war.

Eine Strecke mit ganz anderem Charakter fanden die Kanuten bei den westdeutschen Meisterschaften in Hohenlimburg vor. Auf dem Wildwasserkanal an der Lenne bereitete die mit 24 Toren ausgehängte Strecke nicht nur den erfahrenen Sportlern einige Probleme. Bei den Schülern A fand Jannik Sulzmann diesmal eine schnelle Linie und fuhr auf einen guten sechsten Rang.

Im starken Feld der Herren im Einercanadier kam Michael Hein nach Fehlern im ersten Lauf mit einem schnellen, aber nicht fehlerfreien zweiten Lauf noch auf den neunten Platz.