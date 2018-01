Golocha glänzt zum Jahresstart

Northeim. Mit fünf Vereinsrekorden im Gepäck, zwei Bahnrekorden und Qualifikationen sowohl für die Hessischen Meisterschaften als auch für die Süddeutschen und Deutschen Jahrgangsmeisterschaften endete das erste Wettkampfwochenende der Aktiven des Kasseler Schwimmvereins. Dieses fand traditionell in Northeim statt.

Zwei Bahnenrekorde verbuchte Gavin Grenzemann, Neuzugang beim KSV, über die beiden Rückenstrecken und schlug auf der längeren Distanz in sehr guten 2:12,30 min an. Dies bedeutete gleichzeitig Vereinsrekord.

Gleichzeitig qualifizierten sich überraschend sowohl Diana Golocha als auch ihre Schwester Raffaella für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Diana überzeugte mit acht Siegen bei acht Starts. Raffaella verbuchte auch einige Podestplätze, ein Sieg blieb ihr verwehrt.

Böber sensationell qualifiziert

Bei den Herren qualifizierte sich Jonas Böber sensationell für die Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften und siegte über 100 m Schmetterling in 1:18,52 min.

Eines der großen Nachwuchstalente Nordhessens ist Kevin Li Sander (JG 2007). Der erst Zehnjährige schob sich in seinem Jahrgang mehrfach unter die besten zehn der deutschen Rangliste, unter anderem über 100 m Freistil in 1:16, 53 min.

André Penner schaffte mehrfach den Sprung auf das Podest, unter anderem über 200 m Rücken und 100 m Brust (1:18,55). Ihm fehlten nur noch wenige Sekunden zur Qualifikation zu den Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften. Penners Mannschaftskamerad Julian Wojnitsch schwamm vier persönliche Rekorde. Unter anderem siegte er über 100 m Schmetterling (1:05,00) und 200 m Lagen (2:32,06).

Fünf Bestzeiten für Farcas

Caroline Böber (JG 2006) ging sechsmal an den Start. Sie holte in ihrem Jahrgang Bronze über 50 m Rücken in 43,82 min. Fünf persönliche Bestzeiten schwamm Iulia Dorina Farcas wie etwa über 100 m Rücken in 1:19.02 min.

Bei 140 Einzelstarts verbuchte der KSV 34 erste Plätze. Unter den Siegern fanden sich Gero Grenzemann, Sophie Schildknecht, Anna Penner, Tommy Le und sein Bruder Timo Le und Jeffrey Golocha. Unter den besten Zehn platzierten sich Louise Andjelic, Eva Gries, Raphael Hartmann, Tim Jäger, Helene Thielemann, Daniel Alexander Urich und Anselm Watschke.

Neben den vielen Medaillen wurden auch etliche Sachprämien gewonnen.