GPC guter Gastgeber

Sie kreuzen die Paddel wie Klingen: Das Essener Team (in Weiß) belegte am Ende den dritten, die Hamburger Mannschaft den vierten Platz bei den Männern. Foto: zje/gsd

Göttingen. Als guter Gastgeber ließ der Göttinger Paddler-Club den Gästen den Vortritt. 54 Mannschaften hatte der GPC zum 29. Niedersachsenpokal im Kanupolo eingeladen – so viele wie noch nie und darunter sogar ein russisches Team.

Das vor allem am vergangenen Sonntag gute Wetter tat ein Übriges zum Gelingen der rund 300 Kanuten besuchten Veranstaltung im Freibad am Brauweg, die sich diesmal wegen des Feiertags am 1. Mai über drei Tage erstreckte. Kritik gab es wegen teils langer Pausen zwischen den Spielen, doch dieses Problem wird es 2018 nicht wieder geben.

Mit dabei waren alte GPC-Bekannte: Margret Neher im Essener Team (Platz zwei) sowie Tonie Lenz und Katharina Kruse, die inzwischen für Hamburg (Platz drei) aktiv sind. Die GPC-Teams landeten auf den Plätzen: Sechster bei den Damen, bei denen es derzeit einen Neuaufbau gibt. Rang elf gab es bei den Herren, Achter bei den Herren Leistungsklasse 2 und Sechster bei der Jugend.

2018 gibt es die 30. Auflage des Turniers mit noch mehr ausländischen Gästen, (gsd)