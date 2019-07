Danny Schmidt aus Kleinenglis holt Staffel-Silber bei Junioren-EM

Seht her, das ist meine Medaille: Danny Schmidt aus Kleinenglis mit Silber, das es für die 4x200-Staffel gab.

Das ist sein bisher größter sportlicher Erfolg: Danny Schmidt (Kleinenglis/SG Frankfurt) hat bei der Junioren-Europameisterschaft im Schwimmen in Kazan/Russland über 4 x 200 Meter Freistil der Männer Silber mit dem DSV gewonnen.

Nach anfänglicher Führung der Schweiz lieferte sich das DSV-Quartett mit Lukas Märtens (SC Magdeburg), Sven Schwarz (W98 Hannover), Danny Schmidt und Rafael Miroslaw (SG Hamburg) mit dem Sieger Russland (7:16,49) einen packenden Zweikampf an der Spitze und verdrängte als Zweite in 7:18,31 Minuten Ungarn (7:21,61) sowie Griechenland (7:24,01) und Israel (7:25,08) auf die Plätze.

Der vormalige Christophorus-Schüler wurde beim TuSpo Borken entdeckt und anschließend in der Gudensberger Schwimm-Gemeinschaft (GSG) aufgebaut.

GSG-Coach Stefan Sonnenschein hat entscheidenden Anteil an der Entwicklung des Jung-Internationalen, der am Schlusstag dieser Titelkämpfe an der Wolga noch über 400 Meter Lagen eingesetzt wird.

Schmidt lebt seit zwei Jahren im Sportinternat Magdeburg und gehört am dortigen Landesleistungszentrum zur vereinsneutralen Trainingsgruppe von Stützpunkttrainer Stefan Döbler.

Von Lothar Schattner

