Clemens Hellebrandt steigert sich und holt Bronze über 50m Schmetterling

Baunatal. Laura Jacob (SG Baunatal) war die erfolgreichste Starterin des Schwalm-Eder-Kreises bei der Hessischen Jahrgangs-Meisterschaft im Schwimmen in Baunatal.

Zum Auftakt schwamm die 15-Jährige aus Körle im Jahrgang 2003 in 1:20,39 Minuten über 100 Meter Brust hinter Lisa Marie Schulte (SG Frankfurt) auf den Silberrang. In 2:52,09 Minuten musste Jacob als Zweite über 200 Meter Brust ebenso einer Südhessin den Vortritt lassen wie in 2:36,44 über 200 Meter Lagen.

Als Vierte über 400 Meter Lagen verfehlte Alina Bethke (MT) im gleichen Jahrgang die Medaillenränge nur knapp und schwamm in 5:39,73 Minuten bis auf acht Sekunden an ihre Zeit von Fulda 2017 heran. Der achte Rang in 1:12,12 über 100 Meter Schmetterling ist eine erfreuliche Zugabe.

In persönlicher Bestzeit sowie mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 35 Hundertstel auf 37,07 Sekunden war Franziska Weihrauch (Gudensberger SG) als Fünfte die schnellste nordhessische Sportlerin über die 50 Meter Brust. In 38,07 unterbot Amelie Funck (MT) als Achte ebenfalls deutlich ihre letztjähre Zeit. Mit weiteren Top-Zehn-Platzierungen über 100 Meter Brust (8. in 1:21,90) sowie über 50 Meter Schmetterling (8. in 33,28 s) rundete Weihrauch ihren Auftritt ab.

Übertroffen wurden diese Ergebnisse noch von Clemens Hellebrandt (GSG). Trotz eingeschränkter Trainingsmöglichkeiten durch das weiterhin geschlossene Terranobad in Gudensberg erkämpfte der GAZ-Schüler aus Besse im Jahrgang 2003 der Jungen mit einer famosen Steigerung von 29,38 auf 28,88 Sekunden hinter Jakob Schul (VfL Marburg) über 50 Meter Schmetterling Bronze.

In der Offenen Wertung über 400 Meter Lagen erstritt Sebastian Grassewitz (MT) in 5:07,36 Minuten mit 14 Jahren als bester Nordhesse den 14. Platz. Als 20. in 25,08 Sekunden über 50 Meter Freistil verfehlte Morten Gantner (GSG) seinen erst vor Wochenfrist in Heringen aufgestellten Vereins-Rekord um 15 Hundertstel.

Weitere Ergebnisse: Jg. 01: 100 m Brust: 10. Amelie Funck (MT) 1:22,70. Jg. 03: 100 m Freistil: 11. Alina Bethke (MT) 1:06,97; 50 m Schmetterling: 11. Alina Bethke (MT) 32,83 s.(zct)