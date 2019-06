Morten Gantner glänzt mit vier Titeln

Am schnellsten: Mit Morten Gantner (GSG) hielt auf den Kurzstrecken niemand in der M 25 mit.

Gelnhausen – Die Masters-Schwimmer des Schwalm-Eder-Kreises bleiben eine Medaillenbank und sahnten bei der Hessischen Masters-Meisterschaft im Freibad in Gelnhausen 21 Titel ab.

Elf Siege davon gingen an die Athleten der Gudensberger SG. Zehn Mal schlugen die in die SG Hessen Nord eingebundenen Aktiven der MT als Erste an. Im Tabellenspiegel bedeutet dieses unter 48 Vereinen den fünften bzw. sechsten Rang.

Morten Gantner (GSG) war der Schnellste in der M 25. In 1:01,86 Minuten über 100m Freistil bezwang der 28-Jährige Jan Prenning (Marburger SV/1:02,37) um eine halbe Körperlänge. Über 50 Meter Freistil (26,05 s) sowie über 50 Meter Brust (32,80 s) und auch über 50m Schmetterling (27,74 s) hielt ebenfalls kein Gegner mit. Als Zweiter in 36,90 Sekunden gab Stefan Kattner (GSG) seinen Titel über 50m Rücken der M 40 an Arnd Hutmacher (SG Frankfurt) ab und hielt sich dafür als Sieger in 1:23,21 Minuten über 100 Meter Schmetterling schadlos.

Erstmals schwamm Alexander Streich (MT) an die Spitze im HSV und holte sich in der Barbarossastadt die Titel über 400 Meter Freistil (5:38,02) sowie über 100 Meter Rücken (1:33,81) ab. Dagegen bereicherte Marco van Dijk (MT/M 55) seine umfangreiche Medaillen-Sammlung um vier weitere Meisterwimpel. 30,68 Sekunden über 50 Meter Schmetterling und 34,94 über 50 Meter Rücken sowie mehr noch 2:45,39 Minuten über 200 Meter Lagen sind die herausragenden Resultate des niederländischen Altinternationalen.

29,07 Sekunden von W 25-Siegerin Wiebke Hoffmann (GSG) ist das zweitbeste Resultat des Tages über 50 Meter Freistil und wurde an der Kinzig lediglich von Alexa Ortwein (WSV Offenbach) in der W 20 übertroffen. Über 50 Meter Rücken der W 25 erinnerte Annika Monk (GSG/42,34 s) an ihren Sieg von 2016.

1999 waren Anke Scheele (MT/W 49), die jetzt Krug heißt, sowie Katja Funck im gleichen Becken siegreich. Unter drei Siegen von Krug sind 31,61 Sekunden über 50 Meter Freistil das beste Resultat. In 1:34,68 gewann Funck die 100 Meter Rücken der W 45. 2007 bewältigte Kerstin Theis (GSG) in Neu-Isenburg die 50 Meter Freistil in 32,85 Sekunden und hat in 33,59 als Erste der W 50 nicht viel Schnelligkeit eingebüßt. Traditionell stark sind die GSG-Wassersportler in den Staffel-Wettbewerben und unterstrichen dieses in der Altersklasse B mit Siegen über viermal 50 Meter Freistil (1:54,66) sowie über viermal 50 Meter Lagen (2:22,69).