Schwimmen: SSC Vellmar stellt beim Sprinttreff zahlreiche Bestzeiten auf

Vellmar. Beim Sprinttreff der Schwimmer des SSC Vellmar waren zwölf Vereine am Start. Bei 542 Einzel- und 19 Staffelstarts wurde um die Staffelpokale und die Medaillen gekämpft.

Beim SSC gab es bei 74 Einzelstarts 47 neue persönliche Bestzeiten und vier Vereinsrekorde. In den Staffeln gewannen die Vellmarer in der offenen Klasse über 4x50 m Lagen und 4x50 m Freistil in der Besetzung Dustin Kähler, Anna Gerhold, Katharina Traut und Yannick Weimann jeweils einen Pokal.

Aber auch die Vellmarer Mannschaft bis maximal 55 Jahre gewann deutlich die Entscheidungen über 4x50 m Lagen und 4x50 m Freistil und hat dabei eine eindrucksvolle Leistung gezeigt. Hier starteten Lina-Marie Petry, Philipp Pastianidi, Elli Daufenbach und Max Hermann.

Für die älteren Schwimmer gab es erneut eine Dreier-Wertung, bei der die drei punktbesten Leistungen jedes Schwimmers addiert wurden. Vier Jungs vom SSC standen auf dem Siegertreppchen. Dustin Kähler gewann im Jahrgang 2002 Silber und Yannick Weimann Gold. Auch Philipp Pastianidi (2004) Max Hermann (2005) belegten die ersten Plätze. Bei den Mädchen holte Katharina Traut (2004) Silber, Elli Daufenbach (2006) Gold, Helena Kuntzsch (2007) Bronze und Lilly Leck (2009) Gold. (red)