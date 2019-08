Vor der Mauer auf der Lauer: Kasseler Kanutin bei Deutscher Meisterschaft in Berlin

Der frühe Vogel fängt ja bekanntlich den Wurm. Am vergangenen Sonntag waren das die japanischen Touristen und eine Senioren-Reisegruppe. Die waren bereits um 8.30 Uhr am Spreeufer in der Nähe des dort erhaltenen Mauerrestes unterwegs, dass noch immer Besucher aus der ganzen Welt anzieht und den marketingtechnisch schicken Namen „East Side Gallery“ trägt.

Vor der Mauer und auf dem Wasser waren allerdings noch 45 Kanuten zu sehen. Gekommen waren sie, um im Rahmen der erstmals zusammen mit neun anderen Sportarten ausgetragenen „Finals 2019“, nationale Titelkämpfe im Parallelsprint über 160 Meter auszutragen. Und zwar nicht nur für Japaner und Senioren-Reisegruppen.

„Wir kommen diesmal zu den Zuschauern“, sagte die Kasseler Kanutin Sarah Brüßler, die inzwischen für die Rheinbrüder Karlsruhe startet, über die kostenlosen Wettkämpfe, die größtenteils vor vollen Tribünen und eben vor der alten Berliner Mauer ausgetragen wurden.

Brüßler und am Tag zuvor der für den KC Potsdam startende Felix Frank waren die nordhessischen Teilnehmer einer Veranstaltung, die auch in Funktionärskreisen auf positive Resonanz stieß: „Die große Nähe zum Ufer zahlt sich aus. Als wir angesprochen wurden, hier mit dabei zu sein, haben wir extra für Berlin ein Zwei-gegen-Zwei-Rennen auf einer extrem kurzen Sprintstrecke entwickelt“, sagte Jens Perlwitz. Der Bettenhäuser Vizepräsident Leistungssport des Deutschen Kanu-Verbandes hatte sogar auf den Kasseler Zissel verzichtet, um als offizieller Repräsentant vor Ort zu sein.

Der 71-Jährige und tausende Zuschauer sahen am Samstag und Sonntag etliche Kopf-an-Kopf-Rennen, bei denen sich die Sprinter in ihren Kajaks belauerten, bevor sie mit dem Startschuss auf die gut halbminütige Reise über die Spree geschickt wurden. „Eigentlich bin ich keine Sprinterin, aber ich wollte hier unbedingt mit dabei sein“, sagte die 25-jährige Brüßler, die selbst 2005 beim Kasseler Zissel das erste Mal in ein Kajak gestiegen ist. Seither ging es steil bergauf, inklusive eines Umzugs an den Karlsruher Olympiastützpunkt. Bevor die Psychologiestudentin Ende August bei der WM im ungarischen Szeged im Kajak-Zweier auf der 1000-Meter-Strecke an den Start geht, musste sie in Berlin allerdings noch ihre Sprintfähigkeiten unter Beweis stellen.

Und das gelang Brüßler recht ordentlich. So erreichte sie trotz der Niederlage im Vorlauf über die Zeit den Zwischenlauf. Und dort bekamen die Zuschauer noch einmal richtig was geboten. „Ich war so auf mich konzentriert, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass meine Konkurrentin das Paddel einmal falsch eingestochen hat“, sagte die Kanutin nach ihrem Rennen, dass sie gegen Sabrina Hering-Pradler aus Hannover fast gewonnen hätte. Sieben Hundertstelsekunden fehlten der Nationalkader-Athletin am Ende.

„Ich wollte den Zwischenlauf erreichen, und das habe ich geschafft“, sagte Sarah Brüßler. Danach war sie dann selbst Zuschauerin an der Berliner Mauer: „Die Atmosphäre hier ist unbeschreiblich. Eine coole Stimmung, die man einfach genießen kann.“