Was ist denn da los: Brüßler zur WM, aber nicht zur EM?

Minsk, Berlin, Szeged und die Olympischen Spiele 2020 in Tokio – so sah bis zum Freitag der Plan von Sarah Brüßler aus. Doch kaum hatte der Deutsche Kanu-Verband gestern sein Aufgebot für die Weltmeisterschaft im August in Ungarn veröffentlicht, dem auch Felix Frank angehört, da schien die aus Kassel stammende Rennkanutin der Rheinbrüder Karlsruhe schon wieder ausgebootet.

Nachgefragt: Was war denn da los?

Am Telefon wirkt Sarah Brüßler gefasst, versucht im Abwarten auf eine offizielle Erklärung abzuwägen zwischen Frust und neuen Perspektiven. Da fällt dann von der Psychologiestudentin das Wort „demoralisierend“, sie spricht aber auch von einer zweiten Chance.

Ursprünglich war die bei WVC und PSV Grün-Weiß in Kassel groß gewordene Athletin im deutschen Zweier mit Jule Hake aus Lünen vorgesehen – auch für die European Games in Minsk vom 21. bis 30. Juni. Das aber passte nicht wirklich, beim Weltcupauftakt in Poznan reichte es für das Duo nur fürs B-Finale. Also durfte Brüßler dann beim Weltcup in Duisburg ran im Kajak-Einer über 1000 Meter – und holte prompt Silber. Der Lohn: die WM-Nominierung.

Dann aber hat sich offenbar kurzfristig Caroline Arft (Essen) in Duisburg im starken Vierer noch ein Startrecht bei den European Games gesichert, und zu Brüßler sickerte gestern durch, dass sie dafür aus dem EM-Team weichen müsste. „Das wäre schade. Natürlich. Andererseits ist der K1 auf der Langstrecke nicht olympisch – im Gegensatz zu Einer, Zweier und Vierer über 500 Meter“, sagt die 25-Jährige. Und natürlich ist ein Olympiastart 2020 in Tokio ihr größtes Ziel. „Wenn Minsk also für mich gestrichen wird, dann kann ich die Zeit vielleicht nutzen für ein Trainingslager“, sagt sie.

Trainieren zur Vorbereitung auf die Deutschen Sprint-Finals in Berlin am 3./4. August – „und ich will mich vielleicht erneut für ein olympisches Boot empfehlen“, sagt Brüßler. Die im Übrigen auch fest nominiert bleibt für die WM in Szeged. „Da gehört Sarah fest zum Team“, bestätigte am Nachmittag Karl Hauck aus Flein, wusste aber nichts zum „Fall Arft“. Eine kleine Einschränkung hatte der Ressortleiter Kanu-Rennsport im DKV aber doch: „In welchem Boot sie dann paddeln wird, das wird erst kurz vor dem WM entschieden.“