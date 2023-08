Wechsel-Wende bei Hüseyin Cakmak: Ex-Baunataler hat schon wieder neuen Türkei-Klub

Von: Pascal Spindler

Neuer Klub in der Türkei: der ehemalige Baunataler Hüseyin Cakmak (rechts) mit Adiyaman Sportdirektor Ismail Dogan bei der Vertragsunterzeichnung. © Adiyaman FK/Hüseyin Cakmak

Nach einer starken Hessenliga-Saison mit dem KSV Baunatal wechselte Hüseyin Cakmak in die Türkei, unterschrieb dort einen Profivertrag. Doch der Start war holprig. Jetzt hat er den nächsten neuen Klub.

Adiyaman/Kassel – Den Vertrag hatte er längst unterzeichnet, mit seiner neuen Mannschaft stand er bereits auf dem Trainingsplatz. Selbst das schwarz-weiße Somaspor-Trikot wurde schon einmal übergestreift – wohl ohne zu erahnen, dass dieses in nur wenigen Wochen in eines in Gelb und Grün getauscht werden würde. Hüseyin Cakmak wollte beim türkischen Drittligisten Somaspor FK in ein neues fußballerisches Abenteuer starten – und wurde jäh enttäuscht. Nur wenigen Wochen nach seiner Ankunft in der Türkei wechselt der Ex-Torjäger des KSV Baunatal deshalb schon wieder den Verein, stürmt jetzt für Adiyaman FK. Ebenfalls in der dritthöchsten Spielklasse, ebenfalls als Profi.

Doch warum die plötzliche Wechsel-Wende?

Laut Cakmak habe Somaspor den unterzeichneten Vertrag nie an den zuständigen Verband geschickt. „Ich war nicht registriert, war deshalb eine Art Probespieler“, erzählt der Angreifer, der selbst davon ausging, bei Somaspor durchstarten zu können. Nach ein paar Tagen seien die Klubverantwortlichen dann auf ihn zugekommen und hätten ihm erklärt, dass sie das Geld für ihn lieber einsparen möchten. Stattdessen sollten mehrere jüngere Spieler zu Somaspor kommen. „Es ist die Philosophie des Klubs, junge Spieler zu verpflichten und diese weiterzuverkaufen. Natürlich war ich sehr enttäuscht. Das ist die Schattenseite des Fußballs“, sagt der 24-Jährige.

Hüseyin Cakmak hat schnell neuen Klub gefunden

Somaspor und der ehemalige Baunataler, der für den Hessenligisten in der vergangenen Saison 20 Liga-Tore erzielte, lösten den Vertrag auf. Cakmak: „Natürlich habe ich mir im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, dass so etwas in der Türkei passieren kann. In Deutschland ist der Fußball da schon professioneller. Aber ich bin abgehärtet und habe schnell einen neuen Klub gefunden.“

Dabei half ihm vor allem Ibrahim Aral. Der spielte einst in Deutschland in der Jugend von Kickers Offenbach, Eintracht und dem FSV Frankfurt, später in Halberstadt und für Eintracht Stadtallendorf, ehe er in die Türkei wechselte. Mittlerweile kickt Aral dort für Adiyaman FK, für den nun auch Cakmak auflaufen wird. „Wir hatten Kontakt, der Klub hat noch einen Stürmer gesucht. Ich sollte dann einfach mal vorbeikommen, was ich auch gemacht habe. Es hat sofort gepasst“, sagt Cakmak, der in Adiyaman einen neuen Profivertrag unterschrieben hat.

Liga-Auftakt mit Adiyaman FK am 27. August

Das Team spielt in der 2. Lig Beyaz, der dritthöchsten Spielklasse des Landes. Bekanntester Klub in der Liga ist Bursaspor, 2010 türkischer Meister und einst von Jörg Berger und Christoph Daum trainiert. Auch Somaspor ist drittklassig, Cakmak wird auf diese Mannschaft allerdings vorerst nicht treffen, weil die 3. Liga in der Türkei in zwei unterschiedliche Spielklassen aufgeteilt ist und Somaspor anders als Adiyaman in der 2. Lig Kirmizi aktiv ist.

Mit seinem neuen Klub reist Cakmak nun erstmal ins Trainingslager. Der erste Liga-Spieltag steht am 27. August an. „Ich bin zuversichtlich, dass ich nun hierbleibe und für den Klub bald meine ersten Tore schießen werde“, sagt er.

