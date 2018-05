Die weiße Weste der Wildecker A-Junioren bleibt

Rotenburg. Die A-JuniorenFußballer der SG Wildeck behielten auch im 13. Spiel ihre weiße Weste und unterstrichen mit dem 9:0 gegen den fSV Pfordt eindrucksvoll ihre Meisterschaftsambitionen.

In der B-Junioren-Kreisliga ließ Tabellenführer Alheim in Ransbach beim 3:3 erstmals Punkte liegen. Torlos trennten sich die JSG Beba und die JSG Werratal.

Im Verfolgerduell bei den C-Junioren unterlag der JFV Ulfetal dem JFV Aulatal-Kirchheim II mit 2:4 und tauschte mit dem Sieger den Tabellenplatz.

A-Junioren-Kreisliga Nord

SG Wildeck - FSV Pfordt 9:0 (3:0). In dem einseitigen Spiel fuhren die Wildecker auch der Höhe nach einen verdienten Sieg ein, der bei besserer Chancenverwertung durchaus auch zweistellig hätte ausfallen können. Die Gäste hatte keine nennenswerte Tormöglichkeit zu verzeichnen. Bemerkenswert: Luis Bauer, eigentlich Keeper der B-Junioren ist, konnte sich als dreifacher Torschütze auszeichnen.

Tore: 1:0 Niklas Weber (9.), 2:0 Steven Seiler (25.), 3:0 N. Weber (35.), 4:0 Luis Bauer (48.), 5:0 Patrice Mangold (66.), 6:0, 7:0 L. Bauer (69., 75.), 8:0 Fabian Opitz (86.), 9:0 Jakob Ritter (87.).

B-Junioren-Kreisliga Nord

JSG Hohenroda/Schenklengsfeld/Friedewald - JSG Alheim 3:3 (1:1). Den Hausherren gehörten die Anfangsminuten. Folgerichtig gingen sie verdient in Führung. Die Gäste bewiesen Moral, glichen durch Tim von Kintzels Kopfballtreffer aus, nahmen nach dem Wechsel das Heft in die Hand und erarbeiteten sich durch Lorenz Margs Doppelschlag einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von André Raabe, dem Herz des Alheimer Spiels, witterte die Heimelf noch einmal ihre Chance. Und tatsächlich: Sie kam in der von Schiedsrichter Daniel Gillmann sicher geleiteten Partie, die von Emotionen geprägt war, per Strafstoß noch zum Ausgleich.

Tore:1:0 Anupat Kepuang (13.), 1:1 Tim von Kintzel (38.), 1:2, 1:3 Lorenz Marg (47., 61.), 2:3, 3:3 Marlon Weitz (68., 80., FE).

JSG Bebra - JSG Werratal 0:0 (0:0).In der weitestgehend ausgeglichenen Partie blieben zwingende Torchancen auf beiden Seiten Mangelware.

C-Junioren-Kreisliga

JFV Ulfetal - JFV Aulatal-Krichheim II 2:4 (0:2). Die Gäste erwiesen sich in dem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel im Abschluss als abgeklärter. Sie profitierten allerdings auch von individuellen Fehlern der Heimmannschaft. Mit einem herrlichen Freistoß direkt in den Winkel eröffnete Janosch Most den Torreigen, dem Laurin Rohrbach per Strafstoß den Pausenstand folgen ließ. Der Schwung nach der Pause, zusätzlich angeheizt durch den Anschlusstreffer von Noah Pforr, war aber nach Emil Tissens Doppelpack verpufft.

Tore:0:1 Janosch Most (23.), 0:2 Laurin Rohrbach (28., FE), 1:2 Noah Pforr (48.), 1:3, 1:4 Emil Tissen (60., 63.), 2:4 Luan Bartels (65.). (bt)