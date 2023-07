Weiteres Jahr unter Hessens Besten: Die Saison des SV Adler von A bis Z

Von: Maurice Morth

Was den SV Adler Weidenhausen auf und neben dem Platz in 22/23 auszeichnete: der mehr als ausgeprägte Zusammenhalt. © Maurice Morth

Die Fußball-Hessenliga 22/23 ist Geschichte, der Klassenerhalt von Aufsteiger SV Adler aus heimischer Sicht einer der Geschichten der Saison. Die Spielzeit von A bis Z.

A wie Ausdauer: Die musste der SV Adler sofort an den Tag legen. Denn zwischen dem Sieg im Kreispokalfinale 21/22 am 15. Juni 2022 und dem ersten Spiel in der Hessenliga (31. Juli) lagen nur wenige Wochen. Mittenrein wurde die Vorbereitung gepresst, an eine Verschnaufpause war nicht zu denken.

B wie Belastungssteuerung: Für Trainer Ronald Leonhardt und Co-Trainer Martin Schäfer wurde es das Zauberwort. Am Ende der Halbserien ging das Team auf dem Zahnfleisch, manche Spieler mussten wieder ran, obwohl sie noch nicht fit waren. Dennoch hat’s sensationell für den Klassenerhalt gereicht.

C wie Chauffeure: Die brauchten die Weidenhäuser zwar nicht, wären bei den zurückgelegten Strecken aber durchaus sinnvoll gewesen, denn das waren zu den Auswärtsspielen rund 6300 Kilometer (mit Hin- und Rückweg). Die kürzeste Einmalstrecke war nach Baunatal zu absolvieren (60 Kilometer), die längste nach Unter-Flockenbach (261 Kilometer).

D wie Durchhalten: Das war vor allem in der Hinrunde das Motto. Denn nach starken zwölf Zählern aus den ersten sechs Saisonspielen folgten acht Spiele in Serie ohne Sieg, ehe mit dem 2:0 gegen den SV Neuhof erstmals wieder gewonnen wurde. Entscheidend: An dieser Negativserie zerbrach der Verein nicht, sondern ging gestärkt daraus hervor.

E wie einfach: Das war die Hessenliga 22/23 keinesfalls. Denn nachdem die Pandemie die Liga auf 20 Teams aufgebläht hatte, sollte der Richtwert von 18 wieder hergestellt werden. Heißt: Am Ende gab es vier direkte Absteiger und mit Dietkirchen einen Relegationsteilnehmer, der dort die Liga hielt.

F wie Fußballgott: Der durfte in Person von Alexander Meier bestaunt werden – einmal davon Mitte Mai 2023 auf dem Chattenloh, als der Co-Trainer mit der U21 der Frankfurter Eintracht zu Gast war. Die Eintracht wurde souveräner Meister, ließ aber beim 1:0 fast Punkte. Über 2000 Zuschauer aus nah und fern veranstalteten an Himmelfahrt trotz SVA-Niederlage ein riesiges Fußballfest.

G wie Geniestreich: Den legte Adler-Kapitän Sören Gonnermann (34) an Ostern 2023 hin. Am Gründonnerstag erzielte er beim 4:1 in Eddersheim drei Treffer, beim 2:1 zu Hause gegen Hadamar legte er am Ostermontag zwei nach und schoss sein Team dick ins Geschäft im Abstiegskampf.

H wie Heimvorteil: Acht Siege holte die Leonhardt-Elf auf eigenem Platz bei einem Remis und zehn Niederlagen. Einige der kunstrasenverwöhnten Teams aus dem Süden Hessens taten sich auf Naturrasen sichtlich schwer.

I wie Intensität: Die war im Vergleich mit der Verbandsliga Nord noch einmal wahnsinnig viel höher. Höhepunkt war sicherlich das Heimduell mit dem FSV Fernwald Ende April. Das Spiel endete zwar mit 0:0 – bewegte sich dennoch auf einem taktisch und physisch herausragenden Niveau.

J wie Jubel: Der war auf dem Chattenloh in 22/23 wohl nie so intensiv wie am 22. Mai. Als Sören Gonnermann in der Nachspielzeit das 2:1 gegen Griesheim erzielte, da stand fest: Direkt kann der SVA nicht mehr absteigen.

Längst lief für Kapitän Sören Gonnermann und den SVA nicht alles glatt, den Glauben verloren sie aber nie. © Maurice Morth

K wie Klassenerhalt: Der wurde einen Spieltag später in Alzenau gefeiert. Mit dem 2:1 machte Weidenhausen den Verbleib in der Liga endgültig perfekt. Es war übrigens das erste Mal, dass eine Fußballmannschaft aus dem Werra-Meißner-Kreis zu einem Spiel in Bayern antrat.

L wie Löffler: Kilian (25) gehörte als Innenverteidiger schon im Verbandsliga-Meisterjahr zu den Leistungsträgern, wegen seines Berufs als Polizist zog es ihn nach Südhessen. Dennoch pendelte er unregelmäßig zu den Spielen und lieferte mehrfach ab – trotz keiner Trainingseinheiten mit dem Team.

M wie Moritz Krug: Der verdiente sich mit 37 Spielen die meisten Einsätze aller Weidenhäuser. 3164 Minuten lang beackerte er die Außenbahn in der Hessenliga – und das mit nur 20 Jahren.

N wie Navigation: An der haperte es bei der Fahrt nach Stadtallendorf. Kurzerhand wählte der Weidenhäuser Reisetross im April die falsche Autobahn gen Landkreis-Marburg-Biedenkopf. Das Spiel, das auch noch mit 0:3 verloren ging, musste knapp 45 Minuten später angepfiffen werden.

O wie Optimismus: Die war auf dem Chattenloh immer vorhanden, wie die Zuschauerzahlen beweisen. Während die Reserve der Eintracht auf knapp 17 500 Zuschauer bei ihren 19 Heimspielen kam, besuchten die Adler-Spiele knapp 12 000. Auf Platz drei folgt der FC Gießen mit knapp 9000 Saisonzuschauern.

P wie Pech: Das war dem SV Adler in dieser Saison treu, besonders im Hinblick auf Verletzungen. Stamminnenverteidiger Thomas Hammer (31), wohl in der Verfassung seines Lebens, verletzte sich leider früh in der Saison und hinterließ eine große Lücke. Auch etwa Leistungsträger wie Jannis Beng, Sören Gonnermann und Jan Gerbig hatten lange mit ihren Körpern zu kämpfen.

Q wie Querelen: Die gab es beim Team vom Chattenloh eben gerade nicht – trotz einiger Negativerlebnisse und 19 Saisonniederlagen.

R wie Rückhalt: Der war in der abgelaufenen Saison Torhüter Lucas Waßmann (25). Kam er in der Vorsaison in der Verbandsliga zu zehn Einsätzen und Keeper Johannes Klotzsch noch zu 23, wurden in der Hessenliga die Rollen getauscht. Waßmann zahlte das Vertrauen zurück: Er lief 31-mal auf und zeigte vor allem in der Strafraumbeherrschung und im Eins-gegen-Eins seine Klasse.

Oft der Turm in der Schlacht: Lucas Waßmann, der zum Adler-Stammkeeper avancierte. © Maurice Morth

S wie Sonderrolle: Die hatte Kilian Krug einzunehmen. Eigentlich lieber im offensiven Mittelfeld zu Hause, musste er aufgrund der prekären personellen Situation häufig in der Innenverteidigung aushelfen. Das tat der 20-Jährige auch – und zwar überzeugend. Verdient war deswegen auch seine Auszeichnung zum „Spieler der Hinrunde“ in der Hessenliga. Bei einem Online-Voting setzte er sich mit 43,4 Prozent der Stimmen vor Hüseyin Cakmak vom KSV Baunatal durch (42,3 Prozent).

T wie Torjäger: Ohne Außenstürmer Jan Gerbig (28) kommt das A bis Z nicht aus. Nach 33 Toren in der Verbandsliga-Aufstiegssaison ließ er in der Hessenliga weitere 21 Treffer folgen. Und das, obwohl er lange Zeit angeschlagen auflaufen musste.

U wie Unterstützung: Die war sowohl bei den Heimspielen als auch bei den Auswärtsspielen großartig. Höhepunkte waren die Auswärtsspiele gegen die Frankfurter Eintracht in Dreieich, beim KSV Baunatal und gegen den FC Bayern Alzenau, als hunderte Adlerfans ihren Verein unterstützten.

V wie Verbandsliga: Dahin führt zumindest bis zur Saison 24/25 für den SV Adler erst einmal kein Weg zurück.

W wie Wunder: Nichts anderes war der Klassenerhalt des SVA angesichts der riesigen Verletzungsmisere, der kurzen Sommerpause und der großen Niederlagenserie letztlich – und mindestens so wertvoll wie der Aufstieg im Sommer 2022 zuvor.

X wie X-Faktor: Das sind beim SV Adler Weidenhausen die viele ehrenamtlichen Vereinsmitglieder, die im Hintergrund wirken. Stellvertretend dafür sicherlich Teammanager Stefan Stederoth, der als „Mann für Alles“ überall dort die Fäden zog, wo es eben notwendig war.

Y wie YouTube: Dort wurden regelmäßig alle Tore des Hessenliga-Spieltages gezeigt, was einen echten Mehrwert hatte.

Z wie Zittern: Das war beim sehr frühen Start der Restrunde am 25. Februar auf dem Chattenloh angesagt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, kräftigem Wind und andauernden Graupelschauern wurde das Spiel gegen den 1. Hanauer FC (1:3) zum Härtetest für die 22 Spieler und die 250 Zuschauer.

