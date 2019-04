Weiterode gegen Lüdersdorf - das stets brisante Tischtennis-Derby

Auf sein Duell mit Nikolas Schade freuen sich die Zuschauer: Weiterodes Altmeister Mario Oeste hat noch eine Rechnung of fen mit dem Lüdersdorfer, gegen den er in der Hinserie unterlag.

Die beiden Tischtennisklubs aus Bebra treffen aufeinander.

Weiterode – Um Entscheidendes geht es nicht mehr, wenn es am Samstag um 19 Uhr in der Weiteröder Schulturnhalle zum Abschluss der Saison in der Tischtennis-Verbandsliga zum zweiten Aufeinandertreffen der beiden besten Teams des Kreises kommt. Doch früh verabschiedeten sich der TTV Weiterode und der TTC Lüdersdorf aus dem Aufstiegsrennen.

Für die Gastgeber aus Weiterode steht allerdings noch ein bisschen mehr auf dem Spiel. Sie gehen als Tabellendritter in das Derby und rangieren momentan vor zwei Mannschaften, die ebenfalls 20:14 Punkte auf dem Konto haben. Im schlechtesten Fall könnte der TTV Weiterode noch auf Rang fünf abrutschen.

Die Gäste dagegen sind Sechster mit 16:18 Zählern und können sich weder verbessern, noch verschlechtern. Damit werden sie auch in der Abschlusstabelle hinter dem TTV Weiterode bleiben und diese inoffizielle Kreismeisterschaft verlieren.

Den Höhepunkt dieses trotzdem stets brisanten Duells sollte mal wieder das Aufeinandertreffen der beiden Top-Akteure Mario Oeste (Weiterode) und Nikolas Schade (Lüdersdorf) bilden. Ihre bisherige Bilanz verspricht ein Kräftemessen auf Augenhöhe zu werden. Beide haben in der Rückrunde elf ihrer 16 Einzel gewonnen. Im Hinspiel hatte Schade seinen Heimvorteil genutzt und gegen den Routinier triumphiert.

In den Doppeln konnten sowohl Oeste/Simon Wetterau (8:2) als auch Schade/Palermo (5:1) der Rückrunde ihren Stempel aufdrücken. Aber auch im mittleren Paarkreuz dürfen sich die Zuschauer auf tolle Duelle freuen, denn Vater und Sohn Wetterau auf Weiteröder sowie Tobias Mangold und Giuseppe Palermo auf Lüdersdorfer Seite lieferten bei ihren jüngsten Auftritten starke Leistungen ab.

Geht man nach der Statistik, so haben die Weiteröder einen leichten Vorteil. Dennoch sind enge Spiele zu erwarten. Die Tagesform dürfte letztlich den Ausschlag geben. Beim Gastgeber wird Michael Biedebach wohl wieder mitwirken. Lüdersdorf dagegen muss weiterhin auf den verletzten Rolf Gebhardt verzichten. Wer ihn ersetzt, ist noch offen, denn sowohl die zweite, als auch die dritte Mannschaft haben in ihren Klassen noch Chancen, den Aufstiegsrelegationsplatz zu erreichen. So könnte es sein, dass ein Akteur aus der vierten TTC-Garnitur im Derby eingesetzt wird.

Erwartet werden wieder viele Zuschauer aus Lüdersdorf, die zusammen mit den Weiteröder Fans für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen dürften. Unser Tipp: Wenn die Gastgeber nach dem Eingangsdoppeln in Führung liegen, werden sie das Spiel gewinnen. twa/red